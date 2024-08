"Wütender Junge": Vermisst Prinz Harry das Leben in England?

Seit knapp vier Jahren lebt Prinz Harry (39) nun mit seiner Frau Herzogin Meghan (43) und den zwei gemeinsamen Kindern in den USA. In seiner Wahlheimat soll der Brite aber gar nicht so glücklich sein, wie ein alter Freund von ihm gegenüber der britischen Sunday Times äußert: "Er ist ein wütender Junge. [...] Die Dinge habe sich nicht so entwickelt, wie er es wollte. Ich glaube, er vermisst es unglaublich, hier [in Großbritannien] zu sein." Zudem sei er der Meinung, der Prinz wünsche sich, dass ihm mehr Bewunderung zukomme – so wie seinem älteren Bruder Prinz William (42).

Eine harte Vermutung – allerdings schätzt die Royal-Expertin Hilary Fordwich die Situation genauso ein – gegenüber Fox News bestätigte sie die Aussagen des Insiders. Sie sei sich sicher, dass auf den 39-Jährigen ein bekannter Spruch zutreffe: "Du bekommst den Jungen aus England, aber du bekommst England nicht aus dem Jungen." Ihrer Meinung nach sei Harrys emotionale Bindung zu Großbritannien sehr stark ausgeprägt.

Doch gibt es für den Prinzen überhaupt noch einen Weg zurück in seine Heimat, nachdem er und seine Ehefrau 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten und damit der königlichen Familie den Rücken gekehrt? Den gibt es – zumindest laut Expertin Kisey Schofield. Im Gespräch mit GB News schien sie sicher, dass der Schlüssel zur Wiedervereinigung der Nachwuchs des Paares sein könnte: "Wenn Harry einen Weg zurückfinden wollte, könnte er vorgeben, dass er trotz seiner persönlichen Streitigkeiten mit König Charles (75) möchte, dass seine Kinder eine Beziehung zu ihrem Großvater haben."

Getty Images Prinz Harry, Mai 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

