Ben Affleck und J.Lo haben Liebe nicht kampflos aufgegeben

Die Ehe von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) ist gescheitert: Die Sängerin reichte kürzlich die Scheidung von dem Schauspieler ein. Doch wie ein Insider gegenüber People erklärt, soll das Paar alles dafür gegeben haben, seine Beziehung zu retten. "Sie wollten es wirklich versuchen und das haben sie auch getan", betont dieser und fügt hinzu: "Das sind zwei Menschen, die in die Liebe verliebt sind, wer würde sich nicht darauf stürzen? Und die Welt wollte es."

Die Quelle führt weiter aus, dass J.Lo und der 52-Jährige sich "wirklich geliebt" haben – und es sei alles "schnell passiert". Jedoch seien sie einfach "sehr unterschiedliche Menschen", weswegen die Liebe der "Jenny From The Block"-Interpretin und des "Gone Girl"-Darstellers am Ende gescheitert ist. "Sie ist sehr aufgeschlossen und will ausgehen, und er ist eher introvertierter und hängt gerne zu Hause ab", erläutert der Tippgeber.

Doch auch wenn J.Lo und Ben ihre Ehe wohl nicht kampflos aufgegeben haben – wie ein anderer Tippgeber gegenüber dem Magazin ausplauderte, scheint sich die 55-Jährige mehr bemüht zu haben, als ihr Partner. "Sie ist sehr enttäuscht und traurig, aber Ben [...] hat kein Engagement und Interesse daran gezeigt, die Ehe zum Funktionieren zu bringen. Es ist so weit gekommen, dass sie einfach auf sich selbst aufpassen muss", verriet der Informant.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2024

