Scheidung eingereicht: Jennifer Lopez ist am Boden zerstört

Jennifer Lopez (55) und Ben Afflecks (52) Ehe ist nun tatsächlich am Ende: Die Sängerin hat nach monatelangen Krisengerüchten die Scheidung eingereicht. Wie ein Insider gegenüber People verrät, sei dieser Schritt ihr nicht leichtgefallen: "Sie hat sich wirklich bemüht, die Dinge zum Laufen zu bringen und ihr Herz ist gebrochen", erklärt der Tippgeber. Ihr Noch-Mann habe kein Interesse gezeigt, ihre Beziehung zu retten, weswegen sie schließlich aufgegeben hat: "Sie ist sehr enttäuscht und traurig, aber Ben [...] hat kein Engagement und Interesse daran gezeigt, die Ehe zum Funktionieren zu bringen. Es ist so weit gekommen, dass sie einfach auf sich selbst aufpassen muss."

Die 55-Jährige reichte die Scheidung an ihrem zweiten Jubiläum ihrer Hochzeitsfeier ein – dafür entschied sie sich offenbar bewusst. "Sie hatte das Warten satt und das Datum, an dem sie es getan hat, spricht Bände", betont die Quelle gegenüber dem Magazin. Sie habe durch diesen harten Schritt die "Kontrolle über den Prozess" bekommen und ist froh darüber, es getan zu haben. Persönlich bezog sie dazu noch nicht Stellung. Wie Ben darauf reagiert hat, ist unklar – er hat sich bisher auch noch nicht dazu gemeldet. Auf Paparazzi-Fotos, die kurz nach den Scheidungsnews gemacht wurden und Just Jared vorliegen, macht er jedoch einen mürrischen Eindruck.

Ob nun ein großer Rosenkrieg folgen wird, bleibt abzuwarten. Laut TMZ soll das Paar keinen Ehevertrag haben. Somit wird alles, was die beiden im Laufe ihrer Ehe eingenommen haben, als Gemeinschaftseigentum betrachtet – über die Aufteilung muss entschieden werden. Ihr Haus steht bereits zum Verkauf, der Verbleib ihrer anderen gemeinsamen Besitztümer ist auch ein Punkt, der diskutiert werden muss. Aus den Scheidungspapieren geht zudem hervor, dass Jennifer keinen Ehegattenunterhalt haben möchte. Ben und J.Lo hatten 20 Jahre nach ihrer ersten Beziehung im Jahre 2021 wieder zueinandergefunden und sich ein Jahr später das Jawort gegeben. Doch auch ihr zweiter Liebesversuch sollte nicht halten.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler, mit Jennifer Lopez, Sängerin

