Das schenkt Serkan Yavuz seiner Frau Samira zum Jahrestag

Serkan (31) und Samira Yavuz (30) feiern einen Meilenstein: Die Reality-TV-Stars haben am Donnerstag ihren dritten Jahrestag! Wie ein neues Instagram-Video des Paars zeigt, macht der ehemalige The 50-Kandidat seiner Liebsten zu diesem schönen Jubiläum ein romantisches Geschenk. Aufgeregt überreicht er der zweifachen Mutter eine Designertasche, die sie sich offenbar schon seit Monaten gewünscht hat. "Siehst du, ich denke mit und höre dir zu", erklärt Serkan stolz. Mit dieser Aufmerksamkeit macht der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner seine Frau überglücklich. "Wow, ist die schön", schwärmt Samira.

Die Freude ist der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin deutlich anzusehen. Glücklich küsst sie den 31-Jährigen zum Dank und kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Ich habe einfach so ein tolles Geschenk bekommen." Doch dann fällt ihr ein: Sie selbst hat überhaupt nichts für ihren Liebsten besorgt. "Ich habe leider kein Geschenk", gesteht sie Serkan. Doch dieser reagiert lässig: "Das macht nichts", zeigt sich der Realitystar verständnisvoll.

Im Jahr 2021 hat sich das Paar in dem TV-Format Bachelor in Paradise kennen und schließlich lieben gelernt. Nach den Dreharbeiten ging alles ganz schnell: Schon wenige Monate nach der Fernsehshow hießen die Realitystars im Jahr 2022 ihre erste gemeinsame Tochter willkommen. Im Jahr darauf hielt Serkan um die Hand seiner Partnerin an – die Hochzeit folgte nur knapp eine Woche später im August 2023. In diesem Jahr wartete dann das nächste Highlight auf die Eheleute: Ihre zweite Tochter Valea erblickte im Mai das Licht der Welt.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit Tochter Valea

