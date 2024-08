Drummer Daniel Platzman geht nach 13 Jahren Imagine Dragons

Bei Imagine Dragons heißt es Abschied nehmen, denn Schlagzeuger Daniel Platzman verlässt die Band nach 13 gemeinsamen Jahren. "Nach einer unglaublichen Reise von über einem Jahrzehnt werde ich die unglaubliche Band Imagine Dragons verlassen. Ich möchte meine tiefste Dankbarkeit mit euch, den Fans, teilen, für eure unerschütterliche Unterstützung und dafür, dass ihr die Freude an der Musik mit mir geteilt habt", schreibt der US-Amerikaner sichtlich ergriffen bei Instagram. Er werde jetzt einen neuen Weg einschlagen und sich auf seine große Leidenschaft konzentrieren – das Komponieren und Schreiben von Filmmusik. Schon in den vergangenen Monaten habe er hart an einigen Projekten gearbeitet und freue sich, sie bald mit seinen Fans teilen zu können.

Imagine Dragons sind eigentlich derzeit auf Tour, aber schon vorher war Daniels Zukunft bei der Indie-Rockband ungewiss. Er verzichtete nicht nur auf die Welttournee, sondern ist auch nicht auf dem aktuellsten Album "Loom" zu hören. Zu möglichen Gründen äußerte sich die Gruppe nicht. Frontmann Dan Reynolds (37) erklärte Rolling Stone nur: "[Er] spielt nicht auf ['Loom'], und ich kann nicht darüber sprechen." Für die Tour sollte Daniel ersetzt werden. Bisher ist aber nicht klar, wer in Zukunft dauerhaft den Platz des Drummers bei Imagine Dragons einnehmen wird. Für böses Blut zwischen den Bandmitgliedern gibt es keine Anzeichen. Unter seinem Post schreibt Bassist Ben McKee liebevoll: "Lieb dich, Platz! Freue mich darauf, bald mehr Cat-Boiz-Musik zu machen!"

Imagine Dragons gehören seit ihrem großen Durchbruch 2012 zu den festen Größen der Rockmusik. Songs wie "It's Time", "Demons", "On Top of the World" oder "Radioactive" gelten nach wie vor als große Hits. Neben Dan, Daniel und Ben gehört auch Gitarrist Wayne Sermon zur Stammbesetzung der Truppe. Ihre Erfolge wurden unter anderem mit dem Grammy Award belohnt. Entsprechend enttäuscht sind die Fans über den Weggang von Daniel. "Ich bin sehr traurig, aber ich hoffe, du kannst in Zukunft alles tun, was du willst", schreibt ein Fan unter seinen Post. "Wir werden dich vermissen. Danke für alles!", schließt sich ein weiterer an.

Getty Images Imagine-Dragons-Frontman Dan Reynolds

Getty Images Imagine Dragons im Jahr 2022

