Ex bei "Good Luck Guys": Was sagt Umuts Freundin Emma dazu?

Jana-Maria Herz (32) und Umut Tekins (27) Beziehung endete dramatisch. Nun müssen die beiden in der neuen Staffel von Good Luck Guys wieder miteinander harmonieren, denn sie treten als Team an. Emma Fernlund, die aktuelle Freundin des ehemaligen Bachelorette-Kandidaten, sieht das allerdings sehr entspannt. "Ich vertraue Umut. Jana und ich haben kein böses Blut, wir haben uns ausgesprochen [...] Das ist seine Arbeit und das ist auch Janas Arbeit. Das respektiere ich und das ist fein für mich", verrät die Temptation Island-Verführerin im Interview beim "Blitzlichtgewitter"-Podcast.

Emmas Freund klingt weniger begeistert von seiner Teampartnerin. Im Gespräch erinnert er sich, dass er bei dem ersten Wiedersehen mit Jana-Maria sprachlos gewesen sei. Der Lockenkopf erklärt: "Ich hab damit wirklich gar nicht gerechnet. [...] Ich bin erst mal auf Abstand gegangen, für mich war das sehr komisch." Die Fans nehmen seine Stellungnahme als Kritik an seiner Survival-Kollegin wahr. "Umut zeigt weiterhin, wie unreflektiert er ist. Er tut gerade so, als ob Jana-Maria diejenige war, die öffentlich fremd gegangen ist", heißt es in einem Kommentar unter dem Interview.

Emma macht sich offenbar keine Sorgen, dass sich Umut und seine Verflossenen wieder annähern könnten. In den ersten Folgen von "Good Luck Guys" bestätigt sich dieser Eindruck. Die beiden Ex-Partner würdigen sich kaum eines Blickes und sprechen so wenig wie möglich miteinander. Der 27-Jährige zieht es sogar vor, nicht in der gleichen Hütte wie Jana-Maria zu schlafen.

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Influencerin

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Reality-TV-Teilnehmer

