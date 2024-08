Fans begeistert: Anna Heiser teilt ehrliches Bikini-Video

Anna Heiser (34) belächelt die Influencer-Realität – und das kommt bei den Fans richtig gut an. Bei Instagram postet sie einen Clip, in dem sie sich im Bikini zeigt. "Du möchtest einen perfekten Bikini-Body in drei Sekunden haben? Kein Problem. Instagram vs. Realität – lasst euch nicht täuschen", schreibt sie mit einem Augenzwinkern dazu. Der Hack, den sie in dem Video zeigt, ist ganz simpel: einfach den Bikini an den richtigen Stellen zurechtrücken und sich in eine elegante Pose werfen. Ihre Fans finden so viel Offenheit großartig und loben die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin für ihre Ehrlichkeit. "Du hast eine tolle Figur. Es ist schöner, natürlich zu bleiben", schreibt ein User in die Kommentare, und ein anderer meint: "Wie schön, dass du das aufklärst und für Realität sorgst."

Wie so viele Influencer stößt Anna aber nicht immer auf so viel Unterstützung. Vor allem, wenn es um Erziehung und ihre Kinder geht, muss die junge Mutter auch viel Kritik einstecken. Dass sie sich im Sommer eine Auszeit gönnte und ein Event ganz allein, ohne Kids und ohne Gatte Gerald (39), besuchte, stieß bei manchen Usern auf Unverständnis. Das ließ die 34-Jährige aber nicht einfach so stehen. "Wahrscheinlich ersticken sie selbst an eigener Missgunst, deswegen muss es raus", versuchte sie sich die Negativität mancher Follower zu erklären.

Anna wurde durch ihren Auftritt bei "Bauer sucht Frau" deutschlandweit bekannt und konnte sich mittlerweile in der Influencer-Welt einen Namen machen. Auf ihrem Profil lässt sie ihre Fans an ihrem Leben mit der Familie auf der Farm in Namibia teilhaben. Dabei setzt sie vor allem auf Transparenz und scheut sich auch nicht, die komplizierten und schwierigen Momente im Leben zu teilen. So berichtete sie zuletzt auch von ihren gesundheitlichen Problemen und erzählte ihrer Community, dass sie mittlerweile mit Nierenschwierigkeiten zu kämpfen habe. "Mein Körper ist einfach erschöpft und deshalb kommt das Ganze mit den depressiven Stimmungen", erklärte Anna offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihrer Tochter, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Sohn Leon

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Annas Clip? Super, es ist toll, dass sie sich da nicht so ernst nimmt. Na ja, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de