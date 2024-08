Große Sorge: Anna Heiser hat Probleme mit der Nebenniere

Anna Heiser (34) meldet sich mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei ihren Followern. Auf Instagram erzählt die Bauer sucht Frau-Bekanntheit, dass sie wegen ihrer Hormonprobleme einen Arzt aufgesucht habe. Dieser habe tatsächlich etwas gefunden, denn ein großes Blutbild hat ergeben: "Meine Nebennieren funktionieren nicht richtig. Ich habe zu wenig Hormone, die in den Nebennieren produziert werden, wie zum Beispiel auch Cortisol." Da Anna keine Tiefschlafphase habe, könne sich ihre Nebenniere auch nicht erholen. "Mein Körper ist einfach erschöpft und deshalb kommt das Ganze mit den depressiven Stimmungen", fasst sie zusammen.

Wenige Stunden später meldet sich die 34-Jährige mit einem Update: "Ich muss sagen, mir geht es besser in dem Sinne, weil ich weiß jetzt, dass es nicht nur mein Kopf ist, dass es wirklich eine physische Ursache dafür gibt." Da es keine medikamentöse Behandlung gebe, müsse Anna anderweitig handeln: "Ich muss wirklich mein Leben umkrempeln."

In dieser schweren Zeit kann Anna auf die Unterstützung ihres Mannes Gerald (39) bauen. Ihn lernte die TV-Auswanderin 2017 im Rahmen der Kuppelshow kennen und lieben. Für ihn verließ sie ihre Heimat, um in Namibia ein neues Leben zu beginnen. 2021 erblickte ihr gemeinsamer Sohn Leon das Licht der Welt, gefolgt von Töchterchen Alina nur ein Jahr später. Zuletzt machten Trennungsgerüchte die Runde, da Anna allein nach Europa gereist war. Wenig später stellte sie aber klar, dass alles in bester Ordnung ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihrer Tochter, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie empfindet ihr Annas Entscheidung, ihre gesundheitlichen Probleme öffentlich zu teilen? Anna ist wirklich mutig und inspirierend! Ich finde dieses Thema zu privat für Instagram. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de