Hier kommen die Ekelzutaten für den Allstars-Dschungel her

Die Essensprüfungen zählen als absolutes Highlight des Dschungelcamps! Bei den Horror-Challenges werden den Promis äußerst unappetitliche Häppchen, wie Gehirne, Penisse oder jegliche Innereien serviert. Doch wo bekommt man all diese bizarren Happen eigentlich her? Bild ist der Sache auf den Grund gegangen und hat die Metzgerei in Südafrika, die die Ekelzutaten für das Allstars-Dschungelcamp liefert, besucht. Wie das Newsblatt berichtet, ist der Lieferant der abscheulichen Dschungel-Delikatessen die Fleischerei "Butcher Shop" in Hoedspruit.

Gegenüber dem Newsportal verrät die 32-jährige Yolandi van Niekerk, die Besitzerin der Metzgerei, sogar, was in diesem Jahr auf der Bestellliste für den Legenden-Dschungel stand: "In diesem Jahr wurden für den Dschungel Straußen-Penisse und -hoden sowie Krokodil-Anus bestellt. Das sind sicherlich einige der ungewöhnlichsten Dinge, die wir besorgen mussten." Wie die Fleischerei-Inhaberin weiter erklärt, sei es gar nicht so einfach gewesen, an so manch ungewöhnliche "Delikatesse" zu kommen: "Man muss viele Telefonate führen, um die richtigen Lieferanten zu finden." Diese Anstrengung machte sich für Yolandi jedoch bezahlt: Laut Informationen des Nachrichtenblattes beliefen sich die Bestellkosten des Senders auf umgerechnet rund 4.000 bis 4.600 Euro.

In der allerersten Folge des Legenden-Dschungels wurden bereits einige Lieferungen aus Yolandis Metzgerei serviert. In der ersten kulinarischen Challenge traten die Promis in Zweierpaaren an und würgten die widerlichen Kreationen mal mehr, mal weniger herunter. So bekamen Thorsten Legat (55) und Giulia Siegel (49) beispielsweise Wasserbock-Penis vorgesetzt und Mola Adebisi (51) und Daniela Büchner (46) sollten fünf Wildschweinhoden herunterschlucken.

RTL Sarah Knappik und Luigi Birofio, Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

