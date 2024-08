Luftnot und Kotzen: Dschungelcamper treten Essensprüfung an

In der ersten Folge vom Allstars-Dschungelcamp geht es direkt kulinarisch zu. Die Promis bekommen aber nicht etwa leckere Speisen, sondern müssen so einige widerliche Kreationen herunterschlingen. Die Challenge treten die Promis jeweils in Zweierpaaren an und sie verlangt ihnen so einiges ab! Luigi Birofio (25) und Sarah Knappik (37) müssen beispielsweise pürierten Ziegenmagen trinken. Der Shake kommt Gigi jedoch sofort wieder hoch und er fängt an mehrfach zu würgen, woraufhin seine Partnerin alle drei Drinks alleine verputzt und so zwei Sterne gewinnt. "Ich hab's wirklich für euch gemacht. Aber sprecht mich nicht an, damit es drin bleibt!", merkt die TV-Bekanntheit an.

Thorsten Legat (55) und Giulia Siegel (49) müssen 50 cm Wasserbock-Penis essen, den sie vorher in kleine Stücke schneiden. Mit vereinten Kräften und einigen Würgegeräuschen der Beauty schlingen beide die zähen Brocken herunter. Dem 55-Jährigen liegt eines der Stücke aber quer im Hals. "Das ist stecken geblieben. Ich habe keine Luft bekommen!", meldet er sich, nachdem Sonja Zietlow (56) und die anderen Camper ihm zu Hilfe geeilt waren. Auch Eric Stehfest (35) zieht die Essensprüfung alleine durch, da sich Hanka Rackwitz (55) weigert, eines der fünf Fischaugen zu verzehren. Am Ende gibt es auch für ihn zwei verdiente Sterne.

Schlechter sieht es hingegen bei Kader Loth (51) und David Ortega (38) aus. Der Berlin Tag und Nacht-Star will kein Lammhirn essen. "Ich finde das scheiße von dir", beschwert sich Erstere und versucht die Aufgabe alleine zu meistern – spuckt das Ekelgericht jedoch aus und scheitert. Auch Winfried Glatzeder (79) und Georgina Fleur (34) können keine Sterne gewinnen, denn der Rotschopf kotzt den Stinketofu direkt wieder aus. Zwar schaffen Mola Adebisi (51) und Daniela Büchner (46) mit Bravour, fünf Wildschweinhoden zu essen, bekommen jedoch ebenfalls keinen Stern, da Danis Mund nach Ablauf der Zeit nicht komplett leer war. Damit können die Camper insgesamt 6 von 12 Sternen für sich entscheiden.

Getty Images Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

RTL Sarah Knappik und Luigi Birofio, Allstars-Dschungelcamp 2024

