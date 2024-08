Nach DFB-Rücktritt: Manuel Neuer verfasst emotionalen Brief

Am Mittwochabend gab Deutschlands langjährige Nummer eins, DFB-Torhüter Manuel Neuer (38), ganz überraschend seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalelf bekannt. Nun, einige Tage nachdem er seinen Abschied verkündet hatte, erklärt er in einem ehrlichen Brief auf dem Portal The Players' Tribune, wie sehr er mit dieser Entscheidung gehadert hatte: "Ich war hin- und hergerissen zwischen meinem Kopf und meinem Herzen. Mein Herz hat gesagt: 'Du wirst das hier so sehr vermissen. Du wirst den Stolz vermissen, für dein Land zu spielen. Du wirst das Gefühl vermissen, mit den Jungs zusammen zu sein.'"

Doch sein Kopf sagte ihm etwas anderes: In seinen Gedanken habe sich zunehmend die Angst breitgemacht, dass er in zwei Jahren nicht mehr so fit sein könnte wie heute. "Wenn ich für den nächsten Zyklus in die Mannschaft gekommen wäre, hätte ich für die Weltmeisterschaft 2026 unterschrieben, wenn ich 40 Jahre alt sein werde. Im Moment fühle ich mich in meinem Körper sehr gut, aber niemand kann in die Zukunft blicken", gesteht sich Manu ein.

Vor einigen Tagen hatte Manu seinen Anhängern die traurige Botschaft seines DFB-Rücktritts via Instagram übermittelt: "Irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft." Ein Highlight seiner Karriere, das er in seinem Statement im Netz besonders hervorhob, war der WM-Sieg im Jahr 2014. "Wenn ich heute zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz und auch mit einer Menge Dankbarkeit, mit den ganzen Teamkollegen auf dem Platz gestanden zu sein", ließ der 38-Jährige dieses besondere Ereignis Revue passieren.

Getty Images Manuel Neuer, Fußballer

Getty Images Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller

