Fritz Wepper (†82) war kurz vor seinem Tod noch im Zirkus

Fritz Wepper (✝82) ist vor wenigen Tagen friedlich in einem Münchner Hospiz verstorben. Kurz vor seinem Tod erfüllte ihm seine Frau Susanne Kellermann noch einen Herzenswunsch: Sie brachte ihn zusammen mit seiner Tochter Filippa und seiner "Um Himmels Willen"-Kollegin Janina Hartwig (62) in den Zirkus. Wie Bild berichtet, machte sich das Quartett am Freitag auf den Weg in seinen geliebten Circus Krone. Dort besuchten sie den zweiten Teil der Nachmittagsvorstellung. Auf Bildern ist zu sehen, wie happy die vier in die Kamera strahlen. "Er hatte sich seit Tagen unglaublich darauf gefreut. Der Circus Krone bedeutete ihm die Welt für ihn. Er war zum ersten Mal mit fünf Jahren dort", verrät seine Ehefrau gegenüber dem Portal.

Und dieser letzte Wunsch hat dem "Mord in bester Gesellschaft"-Darsteller wohl alles bedeutet. "Fritz konnte den Tag mit allen Sinnen aufnehmen. Die typischen Gerüche, den Geschmack von Popcorn und Cola. Er liebte immer die große Löwennummer von Zirkusdirektor Martin Lacey jr. Der stellte sich am Ende der Nummer direkt vor Fritz, streckte seine Arme in seine Richtung, als würde er sagen: 'Das war für dich, Fritz'. Dieser Augenblick hat sich in mein Herz gebrannt. Eine unglaublich große Geste", erzählt Susanne weiter. Zum Schluss habe Fritz sogar noch verpackte Haare von seinem Patenlöwen Elvis bekommen.

Bis zu seinem Tod wurde der Schauspieler in einem Hospiz gepflegt. Aufgrund von mehreren gesundheitlichen Rückschlägen konnte Fritz nicht mehr zu Hause bei seiner Frau Susanne und Tochter Filippa bleiben. Denn erst vor wenigen Wochen hatte der Serienstar eine Sepsis erlitten. "Dass er das überlebt hat, ist ein Wunder!", erklärte Susanne und ergänzte, dass er diese Blutvergiftung beinahe nicht überlebt hätte: "Es hatte sich zusätzlich seine künstliche Herzklappe entzündet. In seinem Zustand und Alter konnte man ihn nicht operieren, man hat versucht, es mit Antibiotika in den Griff zu bekommen."

Getty Images Janina Hartwig und Fritz Wepper, "Um Himmels Willen"-Darsteller

Getty Images Susanne Kellermann und Fritz Wepper

