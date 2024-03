Nach Hospiz-Aufenthalt: Schauspieler Fritz Wepper ist tot

Deutschland befindet sich in großer Trauer. Fritz Wepper (82) hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Besorgnis um seine Gesundheit gesorgt. Erst Anfang März war der Schauspieler nach einer Blutvergiftung in ein Hospiz eingeliefert worden. Nun ist Fritz verstorben. "Fritz ist friedlich eingeschlafen", berichtet seine Ehefrau Susanne Kellermann gegenüber Bild. Der Sychronsprecher verstarb am Montag um 9:45 Uhr im Hospiz in Oberbayern.

Während seiner letzten Tage durfte sich Fritz aber um die Unterstützung seiner Liebsten freuen. Nicht nur seine Frau, sondern auch Tochter Filippa besuchte ihren Papa regelmäßig in seinem Krankenbett. "Sie geht mit der ganzen Situation unglaublich toll um. Sicher am besten von uns allen. Filippa legt sich auch mal zu Fritz aufs Bett. Sie ist sehr fürsorglich, heitert ihn auf, erzählt ihm viel und dekoriert sein Zimmer mit Bildern", berichtete Susanne noch vor wenigen Tagen gegenüber dem Blatt.

Erst vor wenigen Monaten hatte Fritz selbst mit einem tragischen Verlust zu kämpfen. Im Oktober des vergangenen Jahres war sein geliebter Bruder Elmar Wepper (79) gestorben. "Mein einziger Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste. Dennoch ist es für mich und die Familie untröstlich. Es ist schwer anzunehmen und momentan nicht in weitere Worte zu fassen", hatte er sich gegenüber dem Medium über seinen Verlust geäußert, der mit "nichts auszugleichen" sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Susanne Kellermann und Fritz Wepper

Anzeige Anzeige

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de