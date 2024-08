"Normal verrückt": Zico Banach schwärmt von seiner Familie

Zico Banach (33) findet liebevolle Worte für seine vierköpfige Familie! Auf Instagram teilt der Köln 50667-Darsteller mehrere Schnappschüsse mit seiner Verlobten Pia Tillmann (38) und deren Sohn Henry sowie ihrem gemeinsamen Baby Pepe Moe. "Ihr treibt mich in den Wahnsinn! Es gibt Momente, in denen mir der Schädel platzt, aber irgendwie liebe ich dieses teilweise herrschende Chaos bei uns in der Familie", schwärmt Zico unter dem Beitrag. Anschließend fügt er noch hinzu: "Ich glaube, wir sind 'normal verrückt'. Ich liebe euch über alles auf der Welt und möchte nie wieder ohne euch!"

Der 33-Jährige teilt noch mehr gemeinsame Fotos aus dem Familienurlaub in Kroatien – unter anderem, wie er seinen kleinen Sohnemann im Pool fest im Arm hält. Gemeinsam genießt das Vater-Sohn-Duo die Zeit im kühlen Nass – Pepe Moe liegt dabei gemütlich in einem Schwimmring und wird von seinem Vater sicher festgehalten. Die Zweifachmama kommentiert die Schnappschüsse mit den liebevollen Worten "Wir lieben dich" und packt ganz viele rote Herzemojis dazu.

Aus ihrem Urlaub im vergangenen Monat hatten die beiden eine schöne Nachricht verkündet: Sie haben sich verlobt. Der Reality-TV-Darsteller ging vor der 38-Jährigen auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen. Auf einem niedlichen Clip, den Zico geteilt hat, lässt er seine Follower am Antrag teilhaben. Dazu witzelte er: "Sie hat Nein gesagt – aber liebt den Ring". In dem Video selbst wird allerdings gleich ersichtlich, wie sehr sich Pia über den Antrag gefreut hat.

Instagram / zicoriccardo Zico Banach und Sohn Pepe Moe im August 2024

Instagram / zicoriccardo Zico Banach und Pia Tillmann mit ihren Sprösslingen

