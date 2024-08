So verliebt: Marie Reim teilt neues Pärchenfoto mit Aleks

Im Juni dieses Jahres machte sie es offiziell: Marie Reim (24) ist wieder glücklich vergeben! Seitdem teilt die Schlagersängerin immer wieder süße Schnappschüsse von sich und ihrem Partner Aleks auf Instagram – so auch heute wieder. In der Aufnahme stehen die beiden Turteltauben Arm in Arm nebeneinander und schauen direkt in die Kamera. Während die Tochter von Michelle (52) verschmitzt schmunzelt, grinst ihr Freund von einem Ohr zum anderen. Wo genau das Foto entstanden ist oder was der Anlass war, verrät sie allerdings nicht. Auch sonst schreibt sie relativ wenig dazu, nur zwei Emojis: ein rotes Herz und eine kleine grüne Pflanze.

In den Kommentaren zum Post regnet es rote Herz-Emojis von den Fans. Sie freuen sich anscheinend sehr, dass ihr Idol wieder verliebt ist. "Ihr seid so süß zusammen" und "Ihr seht so toll aus! Ihr seid ein echtes Traumpaar!", finden die User. Allerdings fragen auch manche, wer der Partner der Musikerin überhaupt ist. Denn wirklich viel ist über ihn nicht bekannt – was möglicherweise auch erst mal so bleiben wird. Immerhin waren sie schon einige Monate zusammen, als sie die Beziehung öffentlich gemacht haben. Trotzdem antwortet auch Aleks unter dem Beitrag seiner Freundin und schreibt: "So ein schönes Bild! Ich liebe dich!"

Obwohl Aleks nicht in der Öffentlichkeit steht, hat die Schlagerprinzessin vor wenigen Wochen einige Details über das erste Treffen der beiden ausgeplaudert. Im Interview mit Bild verriet sie: "Aleks holte mich von zu Hause ab und war der perfekte Gentleman. Ich habe noch nie auf einem ersten Date so viel gelacht, es passte einfach zwischen uns." Marie beteuert außerdem, wie verliebt die beiden seien und dass sie sich nirgendwo so sicher fühle wie bei ihm. "Mit Aleks fühle ich mich nicht mehr allein und ich habe keine Ängste mehr", fügte sie hinzu.

Getty Images Marie Reim, Musikerin

Instagram / mariereim_official Sängerin Marie Reim und ihr Freund Aleks

Was haltet ihr von Maries neuem Freund? Ich finde, sie sehen total toll zusammen aus. Er wirkt auf mich zu normal für sie. Ergebnis anzeigen



