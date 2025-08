Ex-Torwart: Das ist über Marie Reims neuen Freund bekannt

Marie Reim (25) hat Schmetterlinge im Bauch: Die Schlagersängerin präsentierte bereits im April stolz ihren neuen Freund Raphael Wolf bei der Eröffnung des Schlager Cafés in Düsseldorf. Gemeinsam schritten die beiden über den roten Teppich und strahlten sichtlich verliebt in die Kameras, wie Schlager.de berichtet. Nach ihrer überraschenden Trennung von Ex-Partner Alex zu Beginn dieses Jahres scheint die Tochter von Michelle (53) und Matthias Reim (67) nun endgültig wieder auf Wolke sieben zu schweben. Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite?

Maries neuer Partner ist kein Unbekannter. Raphael war bis zu seinem Karriereende im Sommer 2023 Torwart beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Zuvor spielte der gebürtige Münchener für den Fußballverein Werder Bremen und absolvierte dabei 49 Spiele in der Bundesliga. Seine Fußballkarriere beendete der 36-Jährige vergangenes Jahr mit der Begründung, sein Körper mache nicht mehr mit. Bevor er sich jedoch gänzlich dem Fußball verschrieb, begann er eine Ausbildung zum Erzieher, die er allerdings nicht abschloss.

Privat ist Raphael bereits Vater eines Sohnes, Colin Noah, der heute etwa 14 Jahre alt ist. Seine erste Ehe endete in einer Scheidung, doch nun hat er offensichtlich mit Marie ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die 24-Jährige scheint jedoch überhaupt keinen Druck zu verspüren, was eigene Kinder angeht, und genießt die erste Phase ihrer neuen Beziehung. "Ich möchte hundertprozentig irgendwann mal auch Mama werden. […] Aber wir belassen das bei 'irgendwann mal' und 'in den nächsten Jahren vielleicht'", betonte sie gegenüber Promipool. Aktuell steht für die frisch Verliebten das gegenseitige Kennenlernen und die gemeinsame Zeit im Vordergrund – und das scheint sie überglücklich zu machen.

Imago Marie Reim mit ihrem Partner Raphael Wolf, Eröffnung des Schlager Cafés

Imago Raphael Wolf und Marie Reim bei der Eröffnung des Schlager-Cafés

Getty Images Michelle und Matthias Reim beim "Mein Star des Jahres"-Award