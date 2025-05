Dieser "Die Verräter"-Star geht Marie Reim "auf den Sack"

Schlagerstar Marie Reim (24) hat sich mutig in das Abenteuer Die Verräter – Vertraue Niemandem! gestürzt und ist damit einem Kreis von 16 deutschen Stars beigetreten, die sich in einem abgelegenen Schloss in Frankreich auf ein packendes Reality-Spiel eingelassen haben. Gleich in der ersten Folge der dritten Staffel sorgte ein prominenter Teilnehmer für Gesprächsstoff: Joachim Llambi (60). Im Gespräch mit web.de nahm Marie kein Blatt vor den Mund und gestand lachend, dass der Tanzexperte ihr mächtig "auf den Sack gegangen" sei. "Ich finde ihn total witzig, aber er hat am Anfang bei allen Aktionen kein Teamwork gezeigt, war sehr eigensinnig, sehr stur und sehr unkooperativ. Aber irgendwie war das dann so auffällig, dass ich mir dachte, er kann kein Verräter sein", schilderte sie.

Privat sei Joachim allerdings ein "total cooler Typ" und ein "sehr witziger Mensch". In der Show müssen sich die prominenten Teilnehmer der Herausforderung stellen, eine Gruppe sogenannter Verräter zu entlarven, während sie gemeinsam Aufgaben lösen. Die Spannungen unter den Mitspielern waren bereits in der ersten Folge deutlich spürbar: Mehrere Promis, darunter Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (46), äußerten öffentlich ihren Unmut über Joachims Verhalten, als dieser sich bei einem Gruppenspiel eigenmächtig einen Schutzschild sicherte, statt im Sinne der Gruppe zu handeln.

Doch nicht nur der Tanzexperte stand im Mittelpunkt der ersten Folge – auch Marie geriet stark unter Druck. Die Sängerin wurde von mehreren Kandidaten ins Kreuzverhör genommen und wiederholt als "naiv" bezeichnet. Besonders Fußballtrainerin Martina Voss-Tecklenburg (57) warf Marie vor, zu undurchsichtig zu agieren. Auch Sandy Mölling (44) zweifelte offen an Maries Verhalten und fragte: "Wo ich mir auch nicht sicher bin, ob es wirklich deine Naivität ist – du bist nun mal auch noch sehr jung – oder ob es gespielt ist." Marie versuchte, sich zu verteidigen, konnte die Zweifel aber nicht ganz ausräumen. Am Ende flossen bei der Musikerin sogar Tränen.

Anzeige Anzeige

RTL Joachim Llambi, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Marie Reim bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Anzeige Anzeige