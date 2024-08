Tränental: Die Allstars-Dschungelcamper sind am Limit

Im Allstars-Dschungelcamp ist bereits Tag acht angebrochen – und die Stars kommen so langsam aber sicher an ihre Grenzen. Als Giulia Siegel (49) ihren Mitstreitern aus dem Dschungel-Telefon deren konfiszierte Luxusgegenstände wieder zurückbringen darf, freuen sich die VIPs zwar – aber gleichzeitig wächst damit auch die Sehnsucht nach ihren Familien. Allen voran muss Sarah Knappik (37) mit sich kämpfen – sie vermisst ihre Tochter. "Ich würde sie so gerne abknutschen und in den Arm nehmen. Ich weiß auch nicht, wie sie sich gerade fühlt", erklärt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin unter Tränen. Auch Mola Adebisi (51) wird im südafrikanischen Dickicht ungewohnt traurig: Er zieht sich sogar einen Moment lang zurück und schluchzt vor sich hin. Er denkt an seine hochschwangere Verlobte Adelina Zilai. "Wir waren noch nie so lange getrennt. Wir waren maximal fünf Tage voneinander getrennt, haben tausendmal miteinander telefoniert", gesteht der Moderator. Er fügt hinzu, dass er sich Sorgen um seine Partnerin mache, da sie Bluthochdruck habe und allein sei. "Ich vermisse Adelina. Ich vermisse den Bauch. Ich vermisse das Baby", schnieft er traurig.

Eric Stehfest (35) und Daniela Büchner (46) scheinen ebenfalls nach acht Tagen Wildnis an ihrem Limit angekommen zu sein. So räumt der GZSZ-Star gegenüber den anderen ein, dass er im Dschungel wieder von Ängsten geplagt sei. Danni tröstet ihn, hat aber ebenfalls eine Umarmung nötig. Der Das große Promi-Büßen-Bekanntheit fehlen ihre fünf Kinder Joelina Karabas (24), Jada Karabas (19), Volkan Karabas, Jenna Soraya Büchner (8) und Diego Armani Büchner (8). "Ich bin inzwischen seit 24 Jahren Mutter. Und ich glaube, es gab oftmals Momente, wo ich keine gute Mama war oder ein gutes Vorbild", erklärt sie reumütig. In den vergangenen Jahren mussten ihre Kinder sie manchmal auffangen. "Da war ich das Kind und die Kinder die Eltern. Sie haben mich aufgebaut", erinnert sich die 46-Jährige zurück.

Schlafmangel, Hunger und der ständige Konkurrenzkampf setzen den Dschungel-Legenden mittlerweile ordentlich zu. In der Realityshow vergeht beinahe keine Situation, ohne dass sich jemand in die Haare bekommt. Die Streitereien gingen sogar so weit, dass Hanka Rackwitz (55) in der gestrigen Ausgabe der Kragen platzte. "Das sind schwachsinnige Menschen", erklärte sie nach einem Zoff mit Elena Miras (32) wutentbrannt in ihrem Einzelinterview. Dem "mieten, kaufen, wohnen"-Star reichte es letztendlich: Hanka rief den berühmt-berüchtigten TV-Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", mit dem sie ihren Exit freiwillig besiegelte.

RTL Daniela Büchner und Eric Stehfest im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Hanka Rackwitz im Allstars-Dschungelcamp

