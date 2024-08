Neuer Sinn seines Lebens? Gigi Birofio will Vater werden

Während seiner Teilnahme am Allstars-Dschungelcamp hat Luigi Birofio (25) viel Zeit, um nachzudenken. An Tag neun zeigt sich der Realitystar von seiner verletzlichen Seite und schwelgt in der Vergangenheit: "Es gab mal eine Zeit, da war mir alles egal", erinnert er sich und führt aus: "Jeder schreit deinen Namen. Ich hatte Geld, konnte machen, was ich will: Mir war einfach alles egal. [...] Ich war eklig. Und es tut mir leid. Wirklich vom Herzen. Ich werde alleine sein." Damit es nicht dazu kommt, hat die TV-Bekanntheit einen besonderen Wunsch: "Ich werde Papa! Der Sinn des Lebens ist, Papa zu werden."

Seine Mitstreiter sind eher weniger begeistert von diesem plötzlichen Sinneswandel und raten dem 25-Jährigen, es ruhiger angehen zu lassen. "Gigi, leb' dich bitte erst aus. Also Body Count mal drei und dann erst Papa werden", versucht Giulia Siegel (49) auf den Sonnyboy einzureden und betont: "Noch nicht Papa werden, sonst bist du alleinerziehend und das Kind ist dann andauernd bei deiner Mama." Dem stimmen auch Eric Stehfest (35) und Mola Adebisi (51) zu. Gigi lässt sich von den Worten der Camper aber nicht beirren und ist sich sicher: "Ich meine es voll ernst."

Von seiner offenen und lustigen Art sind vor allem die Zuschauer total begeistert. Für sie ist der frühere Prominent getrennt-Teilnehmer der Favorit. Das ergab eine Promiflash-Umfrage, bei der Gigi von insgesamt 1.222 Stimmen mit 25 Prozent auf Platz eins landete. Ihm gönnt das Publikum den Sieg und die Dschungelkrone am meisten. Dicht gefolgt ist er jedoch von seinem Kumpel Eric Stehfest, der mit knapp 22 Prozent dicht an seinen Fersen hängt. Wer das Format letztendlich für sich entscheiden kann, bleibt aber weiterhin spannend.

RTL Eric Stehfest und Gigi Birofio, Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Gigi Birofio, Realitystar

