Schießt Sabrina Carpenter im neuen Song gegen Ex Shawn?

Ob Sabrina Carpenter (25) hier gegen ihren Ex-Lover ausholt? Die Sängerin veröffentlichte gerade erst ihr neues Album "Short N' Sweet" und einer der Songs könnte nun für besonders viel Gesprächsstoff sorgen. "Coincidence" heißt das gute Stück und darin scheint sie sich mit einem Seitensprung zu beschäftigen. Unter anderem singt sie: "Dein Auto fuhr wie von selbst von L.A. bis zu ihren Schenkeln. Palm Springs sieht nett aus, aber wer ist an deiner Seite?" Bezieht sie sich hier etwa auf ihren Ex, Sänger Shawn Mendes (26)? Die beiden sollen sich im Frühjahr 2023 gedatet haben – und fast zeitgleich fing der Popstar angeblich eine Affäre mit seiner Ex Camila Cabello (27) an. Fuhr Shawn etwa zweigleisig?

Im Februar 2023 wurden Shawn und Sabrina das erste Mal zusammen gesehen und die Datengerüchte hielten sich in den Monaten darauf hartnäckig. Auf dem Coachella Festival desselben Jahres knutschte der Kanadier dann plötzlich mit Camila. Das Ex-Paar soll danach eine lockere Beziehung begonnen haben und wurde immer wieder turtelnd gesehen. Gerüchten zufolge ließen die beiden ihre Liebe langsam wieder aufleben. Es wäre durchaus möglich, dass sich Shawns Datingphasen mit Camila und Sabrina überschnitten. Ein Comeback mit Camila gab es aber bis heute nicht. "Sie sind nicht wieder zusammen. Sie sind nur Freunde", betonte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Sabrina soll derweil mit dem Schauspieler Barry Keoghan (31) liiert sein. Aber auch auf diese Beziehung wird aktuell ein Schatten geworfen, denn hier kursieren ebenfalls Krisengerüchte. Laut eines Insiders war die "Please Please Pease"-Interpretin diejenige, die die Beziehung beendete. Ihr soll das Partyverhalten des "Saltburn"-Darstellers zu viel geworden sein. "Er war schon immer ein Partylöwe und Sabrina hatte die Nase voll von seinen Eskapaden", so die Quelle zu The Sun. Die US-Amerikanerin habe mit ihrer eigenen Karriere genug zu tun, zumal sie in den kommenden Wochen ihre Tour beginnt – sie wolle sich jetzt auf sich konzentrieren.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2021

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Denkt ihr, dass Sabrina sich in ihrem Song auf Shawn bezieht? Nein, da ist sicher auf niemand Bestimmtes gemeint. Ja, das ist doch ziemlich klar. Ergebnis anzeigen



