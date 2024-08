Also doch? Sabrina Carpenter soll Barry abserviert haben

War Sabrina Carpenter (25) Barry Keoghans (31) Partys leid? Bereits seit einigen Wochen wollen die Gerüchte, der Popstar und der Schauspieler seien kein Paar mehr, nicht abreißen. Bisher ist der tatsächliche Beziehungsstatus der beiden unklar. Nun meldet sich ein Insider zu Wort und behauptet, dass Sabrina das Partyverhalten ihres Freundes nicht mehr ertragen konnte. "Er war schon immer ein Partylöwe und Sabrina hatte die Nase voll von seinen Eskapaden", erklärt die Quelle gegenüber The Sun. Die Sängerin wolle sich jetzt auf sich selbst konzentrieren: "Sie ist in den Charts ganz oben und stellt sich selbst jetzt an die erste Stelle, während sie sich auf ihre Tournee im nächsten Monat vorbereitet."

Zuletzt hatte ein TikTok-Video die Spekulationen um eine Liebeskrise ausgelöst. Sabrina teilte einen Clip von sich, in dem sie einen Ausschnitt aus ihrem neuen Song "Please Please Please" spielen lässt. Zu hören ist die Zeile "Wenn du dumm spielen willst, dann tu es nicht vor mir". Das Ganze kommentiert die "Espresso"-Interpretin mit den Worten: "Ich habe Tschüss zu ihm gesagt, weil ich nicht seine meistgehörte Sängerin war." Für die Fans offenbar Anlass genug, um in der Kommentarspalte über eine mögliche Trennung zu spekulieren. Nur ein paar Tage später schien Barry die Gerüchte aber dementieren zu wollen, als er auf Instagram ein sexy Foto der US-Amerikanerin likte.

Und dabei haben Sabrina und Barry bisher nicht einmal ihre Beziehung richtig offiziell gemacht. Kennengelernt haben die beiden sich wohl während der Fashion Week in Paris im September 2023. Zwar zeigten sie sich danach öffentlich gemeinsam, aber ein richtiges "Ja, wir sind ein Paar" fehlte. Wirklich versteckt haben sie sich aber nicht. Im Mai dieses Jahres küsste der "Saltburn"-Darsteller die 25-Jährige ganz offen in einem Promo-Video der Vogue zur Met Gala. In Sabrinas neuem Musikvideo spielt Barry nun sogar die Hauptrolle. "[Barry] liebt den Song. Er ist besessen von dem Text, und ich bin so dankbar dafür", freute sie sich im Interview mit Variety über die Zusammenarbeit.

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Barry Keoghan auf der Met Gala 2024

Denkt ihr, dass Sabrina mit Barry Schluss gemacht hat? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, sie hatte bestimmt keine Geduld mehr. Ergebnis anzeigen



