Schwangere Iskra Lawrence präsentiert Bademode auf Laufsteg

Iskra Lawrence (33) zeigt, was sie hat! Im April machte das Model öffentlich, dass es gemeinsam mit seinem Partner Philip Payne seinen zweiten Nachwuchs erwartet. Eine Auszeit von ihrem Job gönnt sich die Beauty dabei scheinbar noch nicht – auf der Paraiso Miami Swim Week läuft Iskra in Bademode über den Laufsteg. Zu ihren Looks gehört unter anderem ein Bikini mit Animalprint sowie ein floraler Badeanzug. Um ihre Schwangerschaft macht sie dabei zudem kein Geheimnis. Stolz umfasst sie ihre Babykugel in ihrer Pose am Ende des Catwalks und strahlt glücklich direkt in die Linse der Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Die freudigen Neuigkeiten hatte Iskra auf Instagram mittels eines niedlichen Schnappschusses verkündet, auf dem sie zusammen mit ihrem Liebsten und ihrem Sohnemann posiert. "Vier Jahre später und wir werden endlich eine vierköpfige Familie sein", hatte sich die Blondine gefreut und zudem ein Foto von einem Schwangerschaftstest geteilt. Vor wenigen Wochen verkündete die werdende Zweifachmama offenbar sogar das Geschlecht des neuen Nachwuchses: "Meine wertvolle Tochter, ich kann es kaum erwarten, dein kleines Gesicht zu sehen."

Auf Instagram gibt Iskra zudem ziemlich ungefilterte Einblicke in ihre zweite Schwangerschaft. "Ja, ich dokumentiere die Realität meiner gesamten Schwangerschaft", schrieb sie vor knapp einer Woche zu einem Clip, der sie in ihrem Badezimmer vor der Toilette zeigt und sie dabei sichtlich mit Übelkeit zu kämpfen hat. "Kann jemand von euch das nachvollziehen? Oder verlaufen eure Schwangerschaften ganz anders als meine?", fragt die 33-Jährige andere werdende Mütter.

Getty Images Iskra Lawrence, 2024

Instagram / iskra Iskra Lawrence im Mai 2024

