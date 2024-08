So sah es in Stellas Liebesleben vor "Die Bachelorette" aus

Heute um Mitternacht startet die neue Staffel Die Bachelorette mit Stella Stegmann (27). Promiflash hat die ehemalige Too Hot To Handle: Germany-Teilnehmerin vorab interviewt und sie über die Themen Liebe, Dating und Co. befragt. "Ich war davor seit fast einem Jahr Single. Ich habe trotzdem nicht sehr viel gedatet", plaudert die Beauty aus und erklärt: "Ich mag es, wenn man länger mit jemandem intim ist und eine Bindung entsteht. Ich hatte das im letzten Jahr immer mal wieder. Ich habe zwar nicht wild herumgedatet, sondern eher Nähe gesucht – beziehungstechnisch war aber nichts dabei und keiner, bei dem ich dachte, dass es für mehr reicht."

In der Datingshow werden 15 Männer und fünf Frauen um das Herz der Münchnerin buhlen und machten sich dafür sogar auf die lange Reise nach Thailand. Wie lernte Stella vor ihrer Teilnahme an der Sendung neue potenzielle Partner kennen? Die 27-Jährige verrät im Promiflash-Interview: "Ich habe Dating-Plattformen bisher niemals wirklich ausprobiert. Manchmal habe ich mich selbst gefragt, warum ich das nicht mache." Letztendlich kam die leidenschaftliche Tänzerin aber zu dem Entschluss: "Ich hatte aber nie Motivation dafür und ich habe mich immer leichtgetan, Menschen im Alltag kennenzulernen."

Dass Stella offenbar auch während der Show keine Probleme damit hatte, die Kandidaten kennenzulernen, machte bereits ein erster Trailer von "Die Bachelorette" deutlich. In diesem wird enthüllt, dass die diesjährige Rosenverteilerin nicht nur Geschlechtsverkehr mit einem der Teilnehmer haben wird, sondern sich auch in zwei unter ihnen verliebt. Um welche Personen es sich genau handelt, wird nicht verraten. Heute Abend können sich Fans auf gleich zwei Folgen zum Auftakt freuen, die ab Mitternacht auf RTL+ erscheinen.

Stella Stegmann, Realitystar

Stella Stegmann, Realitystar

