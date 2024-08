Tod nach Krebskampf: Die Stars zollen Christoph Daum Tribut

Heute wurde der Tod von Fußballlegende Christoph Daum (70) offiziell bekannt gegeben. Nun nehmen auch einige Stars von dem Verstorbenen Abschied und ehren ihn auf emotionale Weise. "Ich bin tieftraurig, aber auch dankbar, einen solchen Menschen als wahren Freund kennengelernt zu haben", äußert Reiner Calmund (75) gegenüber RTL und erinnert sich: "Wir sind durch dick und dünn gegangen." Im Juni machte die TV-Bekanntheit sogar eine Schiffsfahrt mit seinem Vertrauten und meint: "Er ist noch mal richtig aufgeblüht, er hat die Wärme noch mal genossen und dass er Freunde an seiner Seite hat."

Auch in den sozialen Medien widmen einige Promis Christoph liebevolle Worte. Der ehemalige Fußballer Ümit Özat schreibt auf dem Onlineportal X: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke für das, was du mir gegeben hast. Möge deine Seele in Frieden ruhen." Zudem lautet ein Kommentar des HSV: "Eine prägende Figur des deutschen Fußballs hat uns verlassen, wird aber unvergessen bleiben. Ruhe in Frieden, Christoph Daum!" Das Team von Fortuna Düsseldorf meldet sich ebenfalls mit den Worten: "Ein Vorbild im Kampf gegen den Krebs. Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden."

Im Herbst 2022 machte Christoph seine Lungenkrebserkrankung öffentlich. Gegenüber Bunte sprach der ehemalige Sportler Anfang dieses Jahres offen über seinen Gesundheitszustand: "Es wird nicht besser. Aber die Situation hat sich seit der letzten Untersuchung auch nicht verschlechtert. Das ist schon belastend, auch wenn ich wunderbar behandelt werde." Letztendlich erlag er seiner schweren Krankheit jedoch und verstarb friedlich im Kreise seiner Angehörigen.

Getty Images Christoph Daum und Reiner Calmund im Oktober 2023

Getty Images Christoph Daum, ehemaliger Fußballtrainer

