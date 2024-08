Bart ab: Prinz William kehrt zu seinem alten Look zurück

Prinz William (42) überrascht erneut mit seinem Style! Am Sonntag wurde er gemeinsam mit Prinzessin Kate (42) und Prinz George (11) bei einem überraschenden Ausflug zum Anwesen Schloss Balmoral gesichtet. Die Royal-Fans freuten sich – und bemerkten schnell, dass an seinem Look etwas anders ist. Auf Schnappschüssen, die Hello! vorliegen, ist seine Veränderung deutlich zu sehen. William präsentiert seinen abrasierten Bart und kehrt wieder zurück zu seinem alten, gewohnten Aussehen!

Williams Bart ist aktuell sehr im Gespräch, denn erst vor wenigen Wochen überraschte der 42-Jährige mit einem lang gewachsenen Bart in seiner wohlverdienten Sommerpause. In einem Instagram-Video lobte er gemeinsam mit seiner Frau Kate die britischen Olympia-Stars. Doch die Fans hatten nur Augen für seinen Drei-Tage-Bart! Für viele war sein Look total ungewohnt, denn normalerweise kennt man den Sohn von König Charles (75) mit seinem üblichen, glatt rasierten Gesicht – zu dem er nun wieder zurückgekehrt ist.

Der Besuch in Schottland war für Kate ein wichtiger Termin. Sie war nach einem Monat zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihrem Mann William und Sohn George nahm sie am Sonntagsgottesdienst in der Crathie Kirche teil. Die Royal-Lady hatte sich seit ihrer Krebsdiagnose aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – in den vergangenen Monaten gab es nur hin und wieder mal Auftritte der 42-Jährigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Williams neuen Look ohne Bart? Toll, er sieht ohne Bart viel frischer aus! Schade, der Bart stand ihm sehr gut! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de