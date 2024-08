Drei-Tage-Bart: Prinz William überrascht mit neuem Look

Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) feiern die britischen Athleten der Olympischen Spiele 2024 in Paris – aber in dem neuen Video auf Instagram fällt den Fans der Royals etwas ganz anderes auf: Der ansonsten stets glatt rasierte William überrascht mit einem Bart! In dem Clip zeigt er sich mit dem Stoppelbart und trägt ein sportliches Poloshirt. Kate hingegen trägt ein gewohntes gestreiftes Langarmshirt. Das Video dient als Ehrung für die Athleten, die bei den Spielen beeindruckende Leistungen gezeigt haben.

In den Kommentaren drücken viele Follower ihre Begeisterung über Williams Gesichtsbehaarung aus. "Ich liebe den Bart von Prinz William" und "Ich musste mir das noch mal ansehen, nur um Williams Stoppeln zu sehen", kommentieren zwei User unter dem Post. Viele freuen sich auch, dass Kate sich mal wieder zeigt und trotz ihrer Krebserkrankung das Wort ergreift: "Toll, dass Catherine wieder da ist, und William unrasiert, das haben wir schon seit Jahren nicht mehr gesehen, was für ein Anblick!"

Kate und William sind bekannt für ihre Unterstützung von Sport und Athleten und erscheinen regelmäßig bei Großveranstaltungen, um den Teamgeist zu stärken. Erst vor wenigen Wochen stattete die Prinzessin etwa dem Wimbledon-Finale einen Besuch ab! Zuvor war wochenlang spekuliert worden, ob Kate kommt, da sie noch immer gegen ihre Krebserkrankung kämpft.

