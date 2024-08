Nach einem Monat: Prinzessin Kate bei Gottesdienst gesichtet

Prinzessin Kate (42) ließ sich heute erstmals seit über einem Monat wieder in der Öffentlichkeit blicken! Wie Schnappschüsse, die The Sun vorliegen, zeigen, besuchte sie zusammen mit Prinz William (42) eine Sonntagsmesse in der Crathie Kirche in Schottland. Auf den Fotos macht die an Krebs erkrankte Royal-Lady einen munteren Eindruck: Mit einem Fasanenfederhut und einem karierten Mantel sitzt sie neben ihrem Mann, der das Auto steuert. Mit im Fahrzeug sitzt außerdem der älteste Sohn des Paars, Prinz George (11). Auch König Charles (75) und Königin Camilla (77) nahmen an dem Gottesdienst teil.

Zuletzt hatte sich die 42-Jährige bei einem Tennisspiel in Wimbledon in der Öffentlichkeit gezeigt. Zusammen mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (9) hatte sie das Herreneinzel-Finale von Carlos Alcaraz und Novak Djokovic (37) besucht. Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis & Croquet Club ist es ihre Aufgabe, die Siegestrophäe zu überreichen. Mit Charlotte betrat sie den Rasen und gab dem glücklichen Gewinner Carlos den Pokal – dabei strahlte sie über beide Ohren. Im Vorhinein war viel darüber gemunkelt worden, ob sie dies trotz ihrer Krebserkrankung dieses Jahr übernehmen wird.

Kate hält sich seit vielen Monaten eher aus der Öffentlichkeit heraus. Im Januar dieses Jahres war sie am Bauch operiert worden, danach wurde viel über ihre Gesundheit spekuliert, da sie keine Events besuchte oder sich auf andere Art meldete. Zwei Monate später gab die Prinzessin dann in einem emotionalen Statement preis, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich einer präventiven Chemotherapie unterzieht. Im Juni zeigte sie sich dann nach rund sechs Monaten das erste Mal wieder bei der Trooping the Colour-Parade.

Getty Images Prinzessin Kate bei den Wimbledon Championships 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

