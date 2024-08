Beliebt vs. unbeliebt: Diese Dschungel-Legende soll raus

An Tag 11 im Allstars-Dschungelcamp steht den Promis mal wieder eine schwere Entscheidung bevor. In der vergangenen Prüfung holten sowohl Luigi Birofio (25) als auch Giulia Siegel (49) null Sterne. Somit muss einer von ihnen seinen Platz im Camp räumen. Und dürften die Promiflash-Leser wählen, sähe das Ergebnis wie folgt aus: Von insgesamt 612 Umfrage-Teilnehmern stimmen 526 (85,9 Prozent) dafür, dass Giulia die südafrikanische Wildnis endgültig verlassen soll.

Und Gigi? Nur 86 Leser (14,1 Prozent) wollen den Italiener, der vor allem für seine leicht verpeilte Art bekannt ist, nicht mehr im Legenden-Dschungel haben. Doch wie werden sich die Promis entscheiden? Oder kommt es am Ende doch ganz anders und Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) entscheiden einfach, für wen von beiden ein für alle Mal Schluss ist? An Tag 10 hieß es dazu lediglich, dass die Camper im Laufe des Tages erfahren würden, ob Giulia oder Gigi den Dschungel verlassen müssen.

Gigi galt in den vergangenen Tagen unter den Promiflash-Lesern als unangefochtener Dschungel-Liebling. Die Tochter von Ralph Siegel (78) konnte derweil weder im Camp selbst noch bei den Zuschauern Sympathiepunkte sammeln. Zuletzt stritt die DJane heftig mit Sarah Knappik (37) und warf ihr unschöne Dinge an den Kopf. "Du bist ein Denunziant, wie die Stasi bist du gestern hier durchgegangen", schimpfte sie auf die Ex-GNTM-Teilnehmerin ein.

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Gigi Birofio, Realitystar

