Zoff mit Giulia: Verlässt Sarah den Dschungel freiwillig?

Sarah Knappik (37) kommt im Allstars-Dschungelcamp an ihre Grenzen. In der aktuellen Episode eskaliert ein Streit zwischen der einstigen Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihrer Mitstreiterin Giulia Siegel (49). Der Grund: Während einer gemeinsamen Nachtwache geraten die Ladys aneinander und werfen mit Beleidigungen um sich. "Du bist ein Denunziant, wie die Stasi bist du gestern hier durchgegangen", beschimpft die DJane ihre Mitcamperin. Diesen Satz hat Sarah auch am nächsten Morgen offenbar noch nicht verkraftet. "Ich glaube, ich will raus, ich habe keinen Bock mehr auf diese Spielchen, ehrlich, ich kann das nicht mehr", betont die GNTM-Bekanntheit unter Tränen im Dschungeltelefon.

Auch gegenüber den anderen Campern macht Sarah reinen Tisch. Im Gespräch mit unter anderem Mola Adebisi (51) und Elena Miras (32) berichtet das Model von den Geschehnissen der letzten Nacht. "Sie [Giulia] hat gestern gesagt, ich wäre als Teamchef wie einer von der Stasi", erzählt sie sichtlich mitgenommen. Sie bricht in Tränen aus und fügt hinzu: "Ich habe keinen Bock mehr, wählt mich einfach raus." Doch von ihren Mitstreitern bekommt die 37-Jährige Rückenwind. "Du wirst nicht gehen. Das schwöre ich dir! Ich bin hier und das wird sie dir nicht antun. Bevor du gehst, geht diese Frau. Das schwöre ich dir!", stellt Elena mit Nachdruck klar.

Ihre Mitstreiter können Sarah vorerst vom Dschungel-Exit abhalten. Doch wird sie das Camp in den nächsten Tagen vielleicht doch noch freiwillig verlassen? Bei ihrer ersten Teilnahme im Dschungelcamp im Jahr 2011 brach sie nach elf Tagen ab, indem sie den berühmten Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sagte. Grund für ihren Ausstieg waren damals ständige Streitereien mit ihren Campmitbewohnern. Aus der Gruppe wurde die damals 24-Jährige konsequent ausgeschlossen. Die Sticheleien ihr gegenüber gingen sogar so weit, dass Schauspieler Mathieu Carrière (74) Sarah auf Knien anflehte, das Camp zu verlassen.

RTL Sarah Knappik, Realitystar

RTL Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp, 2024

