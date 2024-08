Fünf Bachelorettes? Single-Männer rätseln über leere Betten

Stella Stegmann (27) erwarten bei der diesjährigen Die Bachelorette-Staffel nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Dass die Männer diesmal auch gegen weibliche Singles antreten müssen, wissen die Gentlemen in der Villa in der ersten Doppelfolge der RTL+-Show jedoch noch nicht. Kandidat Smith stellt allerdings eine Vermutung auf, als er durch ein Fenster ein abgeschlossenes Schlafzimmer mit fünf Betten sieht. "Ich kann gar nicht ausschließen, dass eventuell fünf Frauen in dieses Zimmer kommen. Dann haben wir fünf Bachelorettes", spekuliert der Lokführer. Bennett hat eher andere Sachen im Kopf und vermutet: "Ich sag dir, das ist der Boom-Boom-Room!"

Während die Jungs auf heißen Kohlen sitzen, lernt Stella ihre potenziellen Herzdamen kennen. Akosua, Aysun, Emma, Leila und Luna fahren der Rosenkavalierin am Strand auf Quads entgegen. Besonders von der 21-jährigen Emma scheint die Influencerin begeistert zu sein. "Ich mag das sehr, wenn etwas Besonderes mit dabei ist, und das Gefühl hatte ich bei ihr total", schwärmt die Münchenerin. Bei Leila gefällt der Bachelorette besonders ihre Lebenseinstellung. Sie reagiert begeistert, als die Sozialarbeiterin erzählt: "Meine größte Leidenschaft ist ganzheitliche Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung. [...] Ich bin schon sehr auf mein persönliches Wachstum bedacht."

Viele Fans freuen sich schon seit der Ankündigung der Kandidatinnen und Kandidaten auf diese Besonderheit der neuen Staffel. Manche Zuschauer bemängelten jedoch, dass nur fünf Frauen antreten, während 15 Männer die Chance haben, die Bachelorette kennenzulernen. Im Promiflash-Interview machte Stella deutlich, dass sie damit kein Problem hatte. "Dadurch, dass es mir bei einem Menschen nicht auf das Geschlecht ankommt, sondern auf die Person selbst, war mir das total egal", stellte sie klar.

Anzeige Anzeige

RTL Musty, Fabian, Bennett und Smith, "Die Bachelorette"-Singles

Anzeige Anzeige

RTL "Die Bachelorette"-Teilnehmerinnen Aysun, Stella, Leila, Akosua, Luna und Emma

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die Männer werden gut auf die Single-Ladys reagieren? Ja, sie werden sie bestimmt nett empfangen. Nee. Ich glaube, die Überraschung wird nicht gut ankommen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de