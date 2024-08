Katherine teilt niedliches Bild von Eloise und Chris Pratt

Gemeinsam mit Katherine Schwarzenegger (34) hat Chris Pratt (45) zwei Töchter: Lyla Maria und Eloise (2). Und die scheinen ihren Papa ganz schön im Griff zu haben, wie seine Frau jetzt auf Instagram beweist. Dort veröffentlicht sie nämlich einen Schnappschuss, auf dem der Marvel-Star die jüngere seiner beiden Mädchen auf dem Arm hat und von ihr ganz fest gedrückt wird. Dazu schreibt Katherine: "Wenn du um acht Uhr Pläne hast, schnell zu sein und dein Chef aber um 7:55 Uhr Kuscheleinheiten verlangt."

Bei den Fans des Ehepaares trifft das älteste Kind von Arnold Schwarzenegger (77) mit dem Foto auf eine Menge Begeisterung. Während viele in den Kommentaren mit Herz-Emojis reagieren, findet ein User: "Was für ein wunderbarer Daddy. Ihr seid bemerkenswert talentierte Menschen und habt eure Prioritäten definitiv im Griff! So süß." Dem schließt sich ein weiterer Nutzer an: "So ein schönes, emotionales Foto. Es zeigt absolut viel Liebe."

Der Guardians of the Galaxy-Darsteller teilt das Bild ebenfalls im Netz und schreibt: "Was der Chef will, bekommt er auch!" Für seine Kinder ist Chris also ein Vollblutpapa – wie er auch kürzlich bewies, als er Töchterchen Lyla zum vierten Geburtstag im Netz gratulierte. "Solange ich lebe, wirst du mein Baby sein!", betitelte er ein Foto, das die Kleine auf seinen Schultern zeigte. In seinem Beitrag veröffentlichte er außerdem noch ein zweites Bild: Darauf war sein Sprössling von hinten inmitten einer Berglandschaft auf einem Felsen zu sehen.

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und seine Tochter Eloise im August 2024

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt, Schauspieler, mit seiner Tochter Lyla

