Rauswurf: Giulia Siegel muss länger im Dschungelcamp bleiben

Für Giulia Siegel (49) endet das Allstars-Dschungelcamp heute Abend. Als ihre Mitcamper zwischen ihr und Gigi Birofio (25) wählen sollen, entscheiden sie, dass die DJane das Camp verlassen soll. Doch dann legt ein Brief der Produktion fest: Giulia muss noch eine Nacht im Dschungel verbringen. Für die Tochter von Ralph Siegel (78) kommt die Ansage einer Katastrophe gleich – nachdem der Brief vorgelesen wurde, fängt sie bitterlich an zu weinen. "Aber ich will doch jetzt nach Hause", jammert sie und muss von ihren Mitstreitern getröstet werden. "Warum muss ich eine ganze Nacht jetzt noch alles mitmachen, dafür, dass ich draußen bin", weint Giulia im Dschungeltelefon weiter. Die anderen Kandidaten können ihren Frust verstehen und zeigen sogar Mitleid. Vor allem Georgina Fleur (34) leidet mit ihrer Freundin. Erst später erklärt Moderator Jan Köppen (41), dass Giulia aus Sicherheitsgründen noch eine Nacht bleiben muss – sie solle nicht im Dunkeln durch den Dschungel laufen.

Das Mitleid und Verständnis ihrer Mitcamper hält allerdings nur kurz. Nur wenige Minuten später wird schon wieder gelästert. So kann sich unter anderem Reality-Sternchen Elena Miras (32) einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Man darf nicht vergessen, was passiert ist. [...] Die Scheiße ist nur, dass sie jetzt hierbleiben muss", findet sie. "Ja, das ist die Strafe", pflichtet Sarah Knappik (37) ihr bei. Auch die Dschungelprüfung, bei der Giulia es vermasselte ein Rinderherz zu essen, wird erneut Gegenstand der bösen Witze gegen die 49-Jährige. "Sie bekommt ein Herz zu essen, damit sie auch endlich ein Herz hat", stichelt Sarah hinter Giulias Rücken weiter.

Bereits seit dem Einzug eckte Giulia immer wieder mit den anderen Dschungel-Kandidaten an. So zoffte sie unter anderem mit Kader Loth (51), aber auch mit Sarah und Elena. Die Zuschauer scheinen ebenfalls nicht der größte Fan von der Münchenerin zu sein. Eine vergangene Promiflash-Umfrage zeigte ein deutliches Ergebnis: Von insgesamt 988 Lesern stimmten ganze 625 für Giulia als nervigste Camperin.

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Giulia Siegel und Sarah Knappik, Allstars-Dschungelcamp 2024

