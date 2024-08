Dieser Allstars-Dschungelcamper nervt die Fans am meisten

Die zweite Woche im Allstars-Dschungelcamp ist bereits angebrochen. Drei Camper haben den südafrikanischen Dschungel bereits verlassen: David Ortega (39), Hanka Rackwitz (55) und Winfried Glatzeder (79). Doch welche der verbliebenen Legenden geht den Fans am meisten auf die Nerven? Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, sind die Promiflash-Leser größtenteils einer Meinung: Von insgesamt 988 Teilnehmern sind sich ganze 625 (63,3 Prozent) einig, dass Giulia Siegel (49) die anstrengendste Camperin ist!

Mit deutlichem Abstand belegt Elena Miras (32) mit 80 Stimmen (8,1 Prozent) den zweiten Platz. Auch Thorsten Legat (55) hat es noch aufs Treppchen der nervigsten Dschungelcamper geschafft: Mit 64 Votes (6,5 Prozent) landet der einstige Fußballer auf Platz drei. Knapp hinter Thorsten reihen sich Georgina Fleur (34) und Danni Büchner (46) mit 57 (5,8 Prozent) und 54 Stimmen (5,5 Prozent) in das Ranking ein. Am wenigsten Leser wählten Kader Loth (51), wodurch sie mit nur 16 Votes (1,6 Prozent) der wohl angenehmste Dschungelstar ist.

Giulia steht bei den Promiflash-Lesern schon länger auf der Abschussliste. Bereits in einer früheren Umfrage fiel das Ergebnis für die DJane alles andere als positiv aus. Von rund 1.200 Teilnehmern wollten etwa 70 Prozent, dass Giulia ihre Koffer packt. Auch bei ihren Mitcampern kommt die Tochter von Ralph Siegel (78) nicht besonders gut an, da sie in jede Streiterei verwickelt zu sein scheint. Während eines Wortgefechts vergleicht Giulia Sarah Knappik (37), die zu diesem Zeitpunkt Teamchefin des Camps war, mit der Stasi. Die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin nahm sich die Äußerung so zu Herzen, dass sie darüber nachdachte, den Dschungel freiwillig zu verlassen. Elena stärkte Sarah jedoch den Rücken und versicherte ihr: "Du wirst nicht gehen. Das schwöre ich dir! Ich bin hier und das wird sie dir nicht antun. Bevor du gehst, geht diese Frau."

