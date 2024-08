Wird HealthyMandy ihrem Sohn von Bruder Rio (†) erzählen?

Im Dezember 2022 starb Rio, der Sohn von HealthyMandy (29) und FitnessOskar (33), im Alter von nur viereinhalb Monaten an einer seltenen Immunkrankheit. Mittlerweile durften die Fitnessinfluencer ihren zweiten Sohn willkommen heißen. Wird ihr Sprössling von seinem verstorbenen Bruder erfahren? "Das wird er – jetzt wird er es noch nicht verstehen – aber irgendwann wird er es. Rio ist sein persönlicher Schutzengel", stellt Mandy Brobeck, wie die Content Creatorin mit bürgerlichem Namen heißt, auf Instagram klar. Auch gesteht Mandy: "Es tut weh nicht sehen zu können, wie sie gemeinsam spielen und aufwachsen werden... Ich könnte jetzt noch viel mehr schreiben, doch mir fehlen die Worte, es tut einfach weh."

Regelmäßig lassen Mandy und Oskar ihre Fans im Netz an ihrem Privatleben teilhaben. So interessierte es einen Fan, ob sich die Eheleute weiteren Nachwuchs vorstellen könnten. "Darüber machen wir uns erst mal überhaupt keine Gedanken. Wir sind dankbar für unser Baby und genießen die Zeit", stellte die 29-Jährige vor wenigen Monaten auf ihrem Social-Media-Account klar. Bislang scheinen Mandy und Oskar ihre Meinung nicht geändert zu haben. "Oskar meinte letztens, dass er nicht wollen würde, dass wir die Babyzeit das letzte Mal erleben. Meine Schwangerschaft war nicht leicht. Wir schauen einfach, was die Zukunft bringt", betonte die YouTuberin erst kürzlich.

Seit 2018 gehen Mandy und Oskar gemeinsam durchs Leben, zwei Jahren später gaben sich die beiden Netzbekanntheiten das Jawort. 2022 erblickte schließlich der kleine Rio das Licht der Welt, doch nach nur 145 Tagen mussten Mandy und Oskar Abschied nehmen. Im September vergangenen Jahres machten die beiden öffentlich, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Ihr zweiter Sohn kam im Mai zur Welt. Seitdem gewähren Mandy und Oskar regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit Baby, doch auch Themen rund um Trauerbewältigung sind auf beiden Accounts präsent.

Instagram / fitnessoskar HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

