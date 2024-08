HealthyMandy gibt ehrliche Einblicke in ihr Leben als Mama

Vor drei Monaten brachte HealthyMandy (29) ihren Sohn auf die Welt – in ihrer Rolle als Mama scheint die Influencerin absolut aufzugehen. In einer Fragerunde auf Instagram interessieren sich ihre Fans besonders für Details aus ihrem Alltag mit Baby. Die Frage, wie lange es bei ihr gedauert habe, bis das Stillen reibungslos funktioniert hat, beantwortet sie ganz offen: "Mir ist heute bewusst aufgefallen, dass ich mittlerweile keine Schmerzen mehr habe und wir eine unfassbar schöne Stillbeziehung führen."

Auch das Alleinsein mit ihrem kleinen Sprössling würde inzwischen schon richtig gut klappen. "Oskar geht zweimal die Woche Fußball spielen oder auch mal Videos drehen – er ist heute auch den ganzen Tag unterwegs", erzählt sie und fügt hinzu: "Wir rocken das aber." Bei einer Frage ihrer Community gibt die 29-Jährige eine besonders unverblümte und emotionale Antwort. Ein Nutzer möchte wissen, ob sie als Mutter auch mal an ihre Grenzen komme. "Bis jetzt noch nicht wirklich – es gab vielleicht mal eine Situation kurz nach der Geburt", erinnert sich die frisch gebackene Mama und erzählt weiter: "Als ich ihn alle zwei Stunden wecken musste, extremen Schlafmangel und Albträume hatte – da war ich einmal vier Stunden nachts wach und konnte nicht mehr schlafen. Aber in diesem Moment musste ich an die Chemozeit mit Rio denken und dachte mir: 'Das war wirklich hart.'" Nach dieser Nacht habe sie einen anderen Blick auf strapazierende Momente wie diesen.

Rio ist der erstgeborene Sohn der Social-Media-Bekanntheit und ihrem Mann FitnessOskar (33). Der kleine Wonneproppen kam im Sommer 2022 zur Welt, verstarb tragischerweise aber wenige Monate später an den Folgen einer Autoimmunkrankheit. Durch die Geburt ihres zweiten gesunden Kindes hat das Influencer-Paar neue Hoffnung geschöpft – die Erinnerung an diese schlimme Zeit wird sie aber wohl ein Leben lang begleiten. Erst vergangenen Monat erinnerte die YouTuberin an den Tag, an dem ihr Söhnchen ein Jahr alt geworden wäre.

HealthyMandy, Influencerin

FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

