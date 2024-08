F-Wort-Eklat um Georgina: Die Dschungel-Stars sind entsetzt

Georgina Fleur (34) und Sarah Knappik (37) fahren im Allstars-Dschungelcamp ihre Krallen aus. Trotz fünf geholter Sterne endete ihre Dschungelprüfung in einem einzigen großen Drama. Angeblich habe Georgina sich egoistisch verhalten und Kader Loth (51) die Chance verwehrt, sich in der Challenge zu beweisen. Als sie damit konfrontiert wird, platzt ihr kurzerhand der Kragen – sie wirft ihr das F-Wort an den Kopf. Dieser Satz wird ihr im Camp allerdings noch zum Verhängnis. "Du darfst das doch hier vor der Kamera nicht sagen. Du kannst doch alles sagen, Scheiße oder Mist, aber nicht das. Da sind doch auch Kinder, die das gucken", erklärt Thorsten Legat (55), der wegen der Beschimpfung fast vom Glauben abfällt. Es folgt mal wieder ein heftiges Gezanke, bei dem Georgina jedoch den Kürzeren ziehen muss.

Diese versteht die Welt nicht mehr. "Es war einfach im Eifer des Gefechts. Ich war in einem kleinen, engen, dunklen Labyrinth und Sarah hat mich völlig verrückt gemacht", erklärt sie Daniela Büchner (46) die Situation. Sie legt ihr jedoch nahe, sich bei Sarah und Kader zu entschuldigen. Doch das geht nach hinten los. "Du hast mich heute ekelhaft beleidigt und denkst, dass ich dich dann noch angucke?", zeigt die Ex-GNTM-Kandidatin ihr auf. Ein besonders wunder Punkt dabei: Sarah vergleicht Georgina mit deren Mutter, zu der sie bekanntermaßen ein schlechtes Verhältnis hat. "Ich finde das nicht nett, wenn jemand traurig ist, dass man da noch nachtreten muss. Das finde ich nicht in Ordnung gegenüber mir, deshalb weine ich auch gerade, weil ich finde das einfach ungerecht", erklärt diese verletzt.

Bereits in der gestrigen Folge wurde der Zoff zum heißen Thema. Dabei standen die Fans aber deutlich auf Georginas Seite. An Tag zwölf sprechen sich Sarah und Georgina letztlich zumindest halbwegs aus. "Deswegen ist es besser, dass man jetzt einen Schlussstrich zieht und es ist gut", erklärt das ehemalige Model. Doch es ist sicherlich nicht das letzte Mal, dass es zwischen den Dschungel-Frauen kracht.

Anzeige Anzeige

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Anzeige Anzeige

RTL Kader Loth und Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem F-Wort-Eklat? Das ist alles so übertrieben! Ich kann die Camper verstehen, Georgina hätte sich das klemmen müssen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de