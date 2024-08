Dschungel-Zoff mit Georgina: Kader Loth steht schlecht dar

Wurde Georgina Fleur (34) Unrecht getan? Die Reality-TV-Bekanntheit musste zusammen mit Sarah Knappik (37) und Kader Loth (51) im Allstars-Dschungelcamp in die Prüfung. Dabei holte sie zwar fünf Sterne, doch danach gab es eine heftige Zickerei. Beide warfen ihr vor, ihre Anweisungen ignoriert zu haben und Kader die Chance auf weitere Sterne genommen zu haben. Doch die Zuschauer sind in dem Fall ganz klar auf Georginas Seite – und Kader bekommt ihr Fett weg. "Was labert Kader da? Die hat echt einen an der Klatsche. Die hat die ganze Zeit, die sie noch hatte, unnötig verquatscht, nur um nicht reinzumüssen", beschwert sich beispielsweise ein User auf X über sie.

Während die Fans Georgina verteidigen, kommt Kader also überhaupt nicht gut weg – dabei erfreute sie sich eigentlich zuletzt in dem Format großer Beliebtheit. Das ist nun wohl vorbei. "Ich mochte Kader bisher, aber das ist echt link von ihr. Sie wollte ja gar nicht rein", und "Kader hat heute echt viele Sympathiepunkte verloren", stellen einige Zuschauer entsetzt fest. Doch auch nach der Dschungel-Folge bei "Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach" blieb sie bei ihrem Standpunkt – Georgina hätte sich egoistisch aufgeführt und ihr die Chance auf einen Triumph verwehrt.

Im Camp konnten die anderen Stars das Drama derweil kaum nachvollziehen. "Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Sie haben doch fünf Sterne geholt", erklärte beispielsweise Thorsten Legat (55) sichtlich irritiert. Doch Fakt ist: Zwischen Georgina, Sarah und Kader ist das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen...

RTL Sarah Knappik, Kader Loth und Georgina Fleur, Dschungelcamp-Kandidaten 2024

RTL+ Georgina Fleur, Realitystar

