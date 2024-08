In sexy Bikini: So genoss Claudia Schiffer ihren Geburtstag

Vor wenigen Tagen feierte Claudia Schiffer (54) ihren 54. Geburtstag in Griechenland. Mit einem neuen Beitrag auf ihrem Instagram-Account bedankte sie sich nun bei ihren Fans für die unzähligen Glückwünsche und teilte einen ganz besonderen Moment mit ihren Followern. Darin trägt sie einen weißen Bikini und steht auf einer Terrasse, ihre blonden Haare wehen im Wind. Sie hält eine Hand erhoben und beobachtet einen gelben Falter, der auf ihrem Finger landet. Mit einer Windböe erhebt sich der Falter und fliegt davon. Dazu schrieb das Model: "Der griechische Schmetterling kam an meinem Geburtstag für mich zurück. Vielen Dank für all eure lieben Nachrichten!"

Was diesen Moment noch besonderer macht? Auch zu ihrem Geburtstag im vergangenen Jahr teilte sie schon ein Video von sich im Bikini auf einer Terrasse in Griechenland. Und auch damals landete ein einzelner Falter auf ihren Fingern, verweilte dort einige Sekunden und flatterte dann davon. Die Szene verzauberte auch Claudias Fans. "Das ist deine Mama, die an deinem Geburtstag wieder unbedingt bei dir sein wollte", meinte ein Fan in den Kommentaren. Gudrun Schiffer ist im Jahr 2020 verstorben. Andere Supporter wünschten dem Supermodel weiterhin alles Gute zum Geburtstag und überschwemmten sie mit liebevollen Komplimenten. Auch das Schmetterling-Emoji wurde reihenweise kommentiert.

Als Model wurde Claudia in den 90ern praktisch über Nacht zum Weltstar. Während ihrer langen Karriere wurde sie sogar zur Muse von Karl Lagerfeld (✝85) – doch mittlerweile genießt sie ein ruhigeres Leben. Ihre großen Erfolge auf dem Laufsteg und den Kinoleinwänden dienen nun aber als Vorbilder für ihre Kinder. Sowohl ihr Sohn Caspar Matthew als auch ihre Tochter Clementine Poppy (19) haben große Pläne – Clementine ist sogar, wie ihre Mama vor vielen Jahren, alleine nach New York City gezogen, um in der Modelwelt Fuß zu fassen.

Getty Images Claudia Schiffer, Model

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer, Model

