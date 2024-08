Kritik an Herzogin Meghans Luxusmarke brachte sie zum Weinen

Bereits im März dieses Jahres kündigte Herzogin Meghan (43) ihre Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard" an. Seit der großen Ankündigung ist allerdings nicht sehr viel passiert: Bisher hat sie nur zwei Arten handgemachter Marmelade als festen Teil ihres Sortiments präsentiert. Zustimmung und Vorfreude hielten sich ebenfalls in Grenzen, was der Frau von Prinz Harry (39) ganz schön zugesetzt haben soll. Royal-Experte Tom Quinn verriet gegenüber Mirror: "Meghan war in Tränen aufgelöst, als die Marke vorgestellt wurde und ihre neue Marmelade weithin als teuer und nichts Besonderes verspottet wurde."

Die ehemalige Schauspielerin verstehe nicht, wieso die Leute ihre Arbeit nicht bewundern. "Sie ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie glaubt, dass alles, was sie tut, zu Unrecht kritisiert wird. Wie ihr Mann hat sie das Gefühl, dass die Leute ungerecht auf ihr herumhacken", führte der Experte weiter aus. In ihren Augen sei ihr luxuriöses Leben in Amerika etwas, wofür sie Anerkennung bekommen sollte, nicht Kritik. Um sich und ihre Marke wieder ins rechte Licht zu rücken, soll sie zum offiziellen Launch ihrer Marke eine Promo-Tour durchführen. Wie Daily Express berichtete, plane sie auch Auftritte in Podcasts und Talkshows, um mit "gezielt ausgewählten Journalisten" zu reden, die ihr beim Anwerben von Kunden helfen sollen.

Natürlich soll es nicht beim Verkauf der Marmeladen bleiben. Die Schwägerin von Prinz William (42) plant, ihr Sortiment kräftig auszubauen: Tischdecken, Geschirr, Wein, Öle, Butter und vieles mehr soll bei ihr erhältlich sein. Allerdings scheint es auch bei der Eintragung ihrer Marke Anfang des Jahres schon einige Probleme gegeben zu haben. Daily Mail berichtete, dass Meghan ihre Marke nicht bei allen erforderlichen Stellen auf der ganzen Welt registriert habe. Das nachzuholen koste sie nun 10.000 Euro.

Instagram / mrstracyrobbins Ein Marmeladenglas von Herzogin Meghans neuer Marke

Getty Images Herzogin Meghan, März 2024

