Mit ihrem Karim: So traumhaft feiert Anne Wünsche Geburtstag

Anne Wünsche (33) verbringt ihren Geburtstag im Paradies. Aktuell urlaubt die Influencerin mit ihrer Familie auf den Bahamas. Auf Instagram gibt die Schauspielerin ihren Fans Einblicke in ihre Reise, während der sie auch ihren Ehrentag feiert. In ihrer Story ist dabei sogar ein seltenes Bild mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (35) zu sehen, auf dem die beiden gemeinsam fröhlich in die Linse lächeln. Es folgen Aufnahmen von einer Bootstour mit den Kids, auf der sie sogar eine Wasserschildkröte zu sehen bekamen und kleine, planschende Schweinchen im Meer beobachteten. Nach dem Abendessen schwärmt Anne: "Perfekter hätte mein Geburtstag nicht sein können."

So perfekt wie die Reise scheint, ist sie allerdings wohl doch nicht. Vor den Bahamas verbrachte die Familie einige Zeit in den USA – und die verlangte der mehrfachen Mama offenbar einiges ab. "Jetzt mal kurz Realtalk: So schön wie dieser Trip nach außen hin aussieht, ist er gar nicht!", erklärte Anne offen in ihrer Instagram-Story vor wenigen Tagen und fügte hinzu: "Er ist wahnsinnig krass, [...] aber ich hatte noch nie einen Urlaub, der so wahnsinnig anstrengend mit den Kindern war. Noch nie. Die Mädels [...] zicken sich jeden Tag ununterbrochen an. Es gibt wirklich vielleicht zehn Minuten mal eine Pause dazwischen."

Eigentlich hatte Anne einen ganz anderen Trip mit ihrer Familie geplant: Sie hatten eigentlich nach Japan fliegen wollen. Daraus war aufgrund von Naturkatastrophen jedoch nichts geworden. "Das Risiko will ich einfach nicht eingehen. Ich könnte nicht eine Nacht ruhig dort schlafen und irgendwie meinen Urlaub genießen", hatte die Familienmama im Netz erklärt. Aus diesem Grund habe sie die Reise storniert. Stattdessen ging es für sie nun in den Westen.

Anne Wünsche auf den Bahamas

Anne Wünsche und ihre Kids

