Prinz Harry wird seinen Memoiren kein Kapitel hinzufügen

Prinz Harry (39) bringt bald die Taschenbuchausgabe seiner enthüllenden Memoiren "Reserve" heraus. Nun kann die königliche Familie aber wohl endlich aufatmen: Wie Daily Mail berichtet, kündigte der Verlag an, dass es keine neuen Enthüllungen in der Taschenbuchversion geben wird, obwohl dies bei internationalen Bestsellern ungewöhnlich ist. Die Veröffentlichung des Taschenbuchs fällt jedoch unglücklich mit König Charles' (75) Teilnahme am Commonwealth-Treffen in Samoa zusammen, welches vom 21. bis 25. Oktober stattfindet. Das Taschenbuch erscheint am 22. Oktober in den USA und zwei Tage später im Vereinigten Königreich.

Die Entscheidung, das Paperback ohne neue Inhalte zu veröffentlichen, könnte als Versuch interpretiert werden, die familiären Spannungen zu entschärfen. Seit Harrys Rücktritt von seinen royalen Pflichten, seinen aufsehenerregenden Enthüllungen in den Memoiren und einem Interview mit Oprah Winfrey (70) gilt sein Verhältnis zu seiner Familie als zerrüttet. Angeblich möchte sich der royale Rotschopf seiner Familie aber wieder annähern. Während gemunkelt wird, dass auch Charles Interesse an einer Versöhnung mit seinem Sohn habe, soll das bei seinem großen Bruder Prinz William (42) aber nicht der Fall sein: Die beiden Streithähne sollen laut Sunday Times bereits seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr zueinander haben.

"Reserve" beleuchtet zahlreiche explosive Details aus Harrys Leben und Beziehungen innerhalb der königlichen Familie. So beschreibt er etwa, wie William ihn während eines Streits auf eine Hundeschüssel schubste. Der Herzog von Sussex enthüllte auch private Gespräche zwischen ihm, seinem Vater und seinem Bruder sowie Spannungen zwischen Herzogin Meghan (43) und Prinzessin Kate (42). Einige dieser Anekdoten, wie die Erzählung über Williams Plan, Harrys Bart vor der Hochzeit abzurasieren, sorgten bereits im Hardcover-Format für Aufsehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Anzeige Anzeige

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinz Harry, August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Harrys Zurückhaltung ist ein Versuch, sich mit seiner Familie gut zustellen? Ja, das ist doch offensichtlich! Nein, ich glaube, er hat einfach schon alles gesagt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de