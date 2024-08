Bachelorette Stella Stegmann zieht wieder für Playboy blank

Seit wenigen Tagen sucht die erste bisexuelle Bachelorette Stella Stegmann (27) im Fernsehen nach der großen Liebe. Für alle Fans, die von dem Realitystar trotzdem noch nicht genug bekommen, gibt es jetzt gute Nachrichten: Denn Stella ist das neue Covergirl einer bald erscheinenden Playboy-Spezial-Ausgabe. Für die Sonderedition lässt die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit erneut alle Hüllen fallen. Wie ein Playboy-Trailer zeigt, fand das Shooting an einem paradiesischen Strand statt. Mit Palmenblättern und einem strahlenden Lächeln posiert die 27-Jährige an dem idyllischen Ufer.

Es ist nicht das erste Mal, dass Stella sich für den Playboy auszieht. Schon im Jahr 2020 war sie Playmate des Jahres. Seit ihrem ersten Shooting für das Magazin bis heute hat sich ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. "Wenn ich mir klarmache, was ich alles erlebt habe und wo ich vor fünf Jahren war, ist schon richtig viel passiert. Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich mich mal auf Netflix und RTL sehe", macht die heutige Reality-TV-Bekanntheit im Interview mit der Zeitschrift deutlich.

In der bald erscheinenden Sonderedition dreht sich alles rund ums Thema Der Bachelor und "Die Bachelorette". Auf 100 Seiten posieren in der Ausgabe laut eigenen Angaben der Zeitung "die schönsten Bachelorettes und Bachelor-Stars". Die Fans der Datingshow dürfen sich also auf bekannte Gesichter freuen. Mit dabei sind unter anderem Monica Ivancan (47), Sarah Harrison (33), Yeliz Koc (30), Eva Benetatou (32), Jessica Haller (34), Linda-Caroline Nobat (29) und Cecilia Asoro.

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, Bachelorette 2024

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

