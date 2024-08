Finden Dschungel-Elena und Georgina dank Mama-Sein zusammen?

Elena Miras (32) und Georgina Fleur (34) standen im Allstars-Dschungelcamp eigentlich auf keinem grünen Zweig. Doch jetzt scheinen die Realitystars ein Thema gefunden zu haben, bei dem sie zueinanderfinden: An Tag 13 tauschen die beiden sich am Lagerfeuer über ihr Leben als alleinerziehende Mamas aus – und scheinen zu merken, dass sie ähnliche Erfahrungen machten. Als Elena wütend erzählt, dass sie im Alltag mit ihrer Tochter kaum Unterstützung bekommt, erklärt Georgina: "Der Vater meiner Tochter macht auch gar nichts. Der hilft mir gar nicht, er ruft nicht mal an. Der schickt nicht mal Blumen zu Weihnachten oder etwas zu ihrem Geburtstag. Das ist schon traurig." Bei dem Thema kommen Elena schließlich die Tränen und Georgina nimmt sie sogar in den Arm.

"Und dann gibt es noch so Männer wie meinen Freund, den meine Tochter Papa nennt. Und er ist für sie da. [...] Aber das tut weh als Mutter. Du weißt, wie das ist", erzählt Elena Georgina unter Tränen weiter. Es scheint fast, dass die beiden Mamas einen gemeinsamen Nenner gefunden zu haben. Denn zu Hause wuppen sie ihren Alltag mit Kind ganz alleine. "Ich denke immer so, ich bin froh, dass ich ihn los bin, so habe ich meine Ruhe, aber auf der anderen Seite ist das schon echt schlimm, dass er die Kleine im Stich lässt", schließt Georgina geknickt. Und Elena stimmt ihr da offenbar zu. Im Dschungeltelefon meint sie: "Mir tut das weh, wenn ich weiß, der, der eigentlich da sein müsste, ist irgendwo..."

Ob dieses intime Gespräch das Verhältnis von Elena und Georgina repariert, wird sich zeigen. Denn nur wenige Tage vorher krachte es heftig zwischen ihnen. Auslöser war das Abendessen, das Elena an Tag zehn zubereitete und nach Georginas Ansicht komplett verhunzte. Weil die Dubai-Auswanderin ihr Essen nachträglich noch mal in die Pfanne warf, beschimpfte Elena sie als "undankbar". Georgina platzte der Kragen und sie wetterte abseits des Camps heftig: "Dieses Mädchen ist aus der Gosse. [...] Warum macht die denn drei Stunden Reis, wie dumm kann man sein? Ein dummes Stück ist das!"

