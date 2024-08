"Dummes Stück": Dschungelcamp-Georgina zieht über Elena her

Im Allstars-Dschungelcamp fliegen ordentlich die Fetzen! Die Situation am Lagerfeuer ist auch am zehnten Tag nach wie vor angespannt. Der Grund: Elena Miras (32) kochte Reis. Giulia Siegel (49) und Georgina Fleur (34) passte die Zubereitungsart aber nicht. Als die beiden ihr Abendmahl dann noch mal nachträglich anbrieten, bezeichnete Elena ihre Mitstreiterinnen wutentbrannt als "undankbar und falsch" sowie als "respektlos". Georgina platzte daraufhin so richtig der Kragen. "Dieses Mädchen ist aus der Gosse. [...] Warum macht die denn drei Stunden Reis, wie dumm kann man sein? Ein dummes Stück ist das!", wetterte sie abseits des Camps und ächzte: "Ein richtig hinterlistiges Dreckstück ist das, so eine richtige F*tze. Oh mein Gott, und eine Schl*mpe. Jedem Typen schmeißt die sich hier an den Hals."

Zurück am Lagerfeuer konfrontierte sie Elena dann auch noch mal persönlich und bezeichnete sie als "Terror-Zwerg". Georgina machte ihren Standpunkt klar: "Du machst jetzt gerade Stress, weil ich meinen Reis angebraten habe? Deswegen schreist du hier herum, provozierst und lästerst? Was bist du für ein Mensch?" Die Ex von Mike Heiter (32) kann über diese Aussagen aber nur lachen. Für sie sei es nach wie vor "respektlos", dass ihr mit "viel Mühe" zubereitetes Essen nachträglich nochmals über das Feuer gehalten wurde.

An Tag zehn krachte es aber nicht nur zwischen Elena und Georgina – auch Thorsten Legat (55) machte sich nicht gerade beliebt. Der ehemalige Fußballer entschuldigte sich vor allen anderen bei Giulia dafür, dass er sich ihr gegenüber im Ton vergriffen habe. Zum Inhalt seiner Aussagen stehe er aber immer noch. Kader Loth (51) fasste sich danach genervt an den Kopf: "Diese ganze Verlogenheit, diese ganze Scheiße hier – das ist mir alles viel, viel zu gestellt."

Elena Miras im Allstars-Dschungelcamp

Giulia Siegel und Thorsten Legat bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

