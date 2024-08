Sie war mal heiß? Dschungel-Gigi lästert über Sarah Knappik

Im Allstars-Dschungelcamp wird es erneut unangenehm. In einem zunächst eher harmlosen Gespräch geht es um Sarah Knappiks (37) Füße. Diese findet Luigi Birofio (25) eher weniger schön – sie seien etwas dick. Und genau das ist das Stichwort. Denn als die ehemalige GNTM-Kandidatin ihm erklärt, dass sie mal für den Playboy posiert hat, fällt er vom Glauben ab. "Warst du mal so bombe oder was?", fragt der Italiener sie – dann rutscht ihm jedoch ein Satz raus, den er sich wohl besser geklemmt hätte: "Ja, nimm mal ab, eh." Sarah rutscht deswegen alles aus dem Gesicht. "Sag mal, geht's noch?", erklärt sie sichtlich verletzt.

Auch die Zuschauer finden Gigis Aussage total daneben. "Gigi, einer Frau sagt man nicht, dass sie abnehmen soll, das weiß doch wirklich jeder, meine Güte" oder "Dünnes Eis, Gigi, dünnes Eis", beschweren sich beispielsweise zwei Fans auf X. Doch am Ende kommt der Italiener noch einmal davon. "Wenn Gigi nicht so sympathisch wäre, hätte die Aussage viel gemeiner gewirkt", erklärt ein Nutzer überzeugt. Auch Sarah ist ihrem Mitstreiter nicht lange böse. "Es ist halt Gigi", räumt sie im Dschungel-Telefon ein.

Ohnehin steht Sarah über der Kritik zu ihrem Äußeren – denn sie liebt ihren Körper, so wie er ist. "Ich sehe anders aus, das ist okay, aber ich bin in meiner Person angekommen", erklärte sie Thorsten Legat (55) bei der Nachtwache. Die 37-Jährige fühle sich inzwischen viel wohler als früher.

Luigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp 2024

Sarah Knappik, Dschungel-Legende

