"Sehe anders aus": Sarah Knappik liebt ihren neuen Körper

Es ist nichts Neues, dass sich die Kandidaten im Allstars-Dschungelcamp offenbaren. An Tag zehn erwartet die Zuschauer jedoch mal ein schönes Geständnis von Sarah Knappik (37): Auch wenn der Körper der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit nach der Geburt ihrer Tochter nicht mehr so aussieht wie früher, ist sie total zufrieden mit ihm – sogar mehr als in ihrer Zeit als Model. "Ich fühle mich viel wohler als früher", betont sie und fügt hinzu: "Ich sehe anders aus, das ist okay, aber ich bin in meiner Person angekommen."

Es ist aber nicht das Einzige, was die 37-Jährige preisgibt. Während ihrer Nachtwache mit Thorsten Legat (55) sprechen die beiden über das Thema Modelbranche. Der ehemalige Fußballer erklärt, er habe eine Freundin gehabt, die aufgrund eines Burn-outs ihre Tätigkeit als Model hinter sich ließ und an Gewicht zunahm. Daraufhin betont Sarah, es sei gefährlich, das Modelleben zu glorifizieren – denn alles habe eine "Schattenseite" und über diese werde "zu wenig geredet". Demnach sei sie unter anderem "bei Shootings angeglotzt" worden. "Da waren auch Leute, die dich einfach mal angefasst haben, da redet keiner drüber", erzählt sie.

Neben Sarahs Körper hat sich aber noch etwas anderes verändert. Während ihrer Zeit in der Wildnis von Südafrika wirkt die TV-Bekanntheit viel gelassener als früher – was auch den anderen Teilnehmern auffiel. "Sie war so arrogant, so überheblich. Ich dachte auch noch: 'Ist das eine Oberzicke.' [...] Aber wenn ich heute deine persönliche Entwicklung betrachte, muss ich sagen, du bist so ein bodenständiger Mensch geworden. [...] Du hast so ein gutes Herz und du tust mir als Mensch einfach gut", lobte Kader Loth (51) ihre Camp-Kollegin.

RTL Sarah Knappik und Thorsten Legat, Allstars-Dschungelcamp 2024

ActionPress Sarah Knappik

