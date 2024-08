TV-Koch Kolja Kleeberg wurde in Berlin brutal überfallen

Der renommierte TV-Koch Kolja Kleeberg (60) wurde Opfer eines brutalen Überfalls in Berlin. Ende Juni, als die Fußball-EM noch in vollem Gange war und sich die Fernsehbekanntheit auf dem Nachhauseweg befand, sei er auf vier Männer gestoßen. Die haben ihn danach gefragt, ob er ein Fußballfan sei. "Ich machte einen Fußball-Witz, der wurde missverstanden, da die Jungs nicht so doll mit der deutschen Sprache waren", schildert Kolja die Situation im Interview mit Bild. Daraufhin sei ihm sein Handy entwendet worden und einer der Unruhestifter habe ihn danach gefragt, was er ihm dafür geben würde. Der berühmte Koch habe ihnen 20 Euro geben wollen – doch damit seien sie offenbar nicht zufrieden gewesen. Die Männer seien dabei auch nicht vor Gewalt zurückgeschreckt.

Die vier Männer haben Kolja auf den Brustkorb geschlagen und in einen Hauseingang geschleudert. "Ich hatte echt Probleme zu atmen", berichtet der 60-Jährige dem Blatt weiter. Daraufhin sei ihm sein Portemonnaie gestohlen worden, ehe die Angreifer ihn endlich in Ruhe gelassen haben. Nachdem sich Kolja verletzt nach Hause geschleppt habe, sei er von seiner Frau in eine Klinik gebracht worden. Mental habe der Überfall noch immer Spuren bei ihm hinterlassen. "Ich habe die Tat angezeigt", erklärt Kolja.

Kolja Kleeberg ist einem breiten Publikum durch seine Auftritte in verschiedenen Kochshows bekannt, wie "Die Küchenschlacht" oder auch "Lanz kocht!". Seine innovative Küche und sein Charme am Herd machten ihn zu einer beliebten Figur im deutschen Fernsehen. Von 2017 bis 2019 moderierte er sogar seine eigene Sendung "Die Kolja Kleeberg Show".

Anzeige Anzeige

Getty Images Kolja Kleeberg, TV-Koch

Anzeige Anzeige

Getty Images Kolja Kleeberg bei "It Takes 2"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de