Wie steht der Ur-Bachelor Paul Janke zum Thema Heiraten?

Vor 12 Jahren nahm Paul Janke (42) an der Datingshow Der Bachelor teil und ist vielen bis heute als der Ur-Bachelor im Gedächtnis geblieben. Vor wenigen Wochen hatte Paul mit Hochzeitsfotos auf seinem Instagram-Kanal für Aufsehen gesorgt. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich bei den Schnappschüssen lediglich um ein Fotoshooting gehandelt hat. Im Interview mit RTL bezieht sich der einstige Rosenkavalier auf seinen Beitrag und verrät, ob er sich eines Tages eine Traumhochzeit wünscht. "Das war wirklich nur ein Shooting für eine Hochzeit", stellt Paul klar und ergänzt: "Ich bin jetzt auch gar nicht der Typ, der unbedingt heiraten möchte. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich nie groß über das Heiraten nachgedacht habe."

Für eine Hochzeit bräuchte der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer auch die richtige Frau an seiner Seite. "Es gibt im Moment keine feste Freundin. Ich date natürlich! In Aussicht stehen immer welche", plaudert Paul weiter aus und fügt hinzu: "Ja, es ist nicht einfach mit der Frauenwelt. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn jetzt jemand da wäre, würde ich mir das Ganze erst mal angucken." Er betont weiter, dass er sich nicht mehr gedankenlos in eine Beziehung stürzen wolle, nur um "drei Monate später" feststellen zu müssen, dass es "doch nicht geklappt" hat.

Auch wenn Paul aktuell keine Frau an seiner Seite hat, scheint sein Herz dennoch vergeben zu sein – und zwar an seine beiden Katzen. Der Realitystar lebt mit Carlotta und Caramello auf Mallorca. Genau genommen gehören die zwei Schmusetiger seiner Nachbarin. Seitdem sich diese Hunde zugelegt hat, bevorzugen ihre Katzen jedoch Pauls Gesellschaft. Wie sehr der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat seine Miezen ins Herz geschlossen hat, betonte er in einem früheren Gespräch mit dem Sender: "Wenn sie [Pauls zukünftige Partnerin] eine Katzenhaarallergie hat, ist das natürlich schlecht. [...] Und wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, dann hat sie halt Pech gehabt."

Instagram / jankepaul Paul Janke, ehemaliger Bachelor

Instagram / jankepaul Paul Janke auf Bali

