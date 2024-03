Neue Freundin? Paul Jankes spicy Selfie sorgt für Gerüchte

Paul Janke (42) zeigt gerne seinen durchtrainierten Body im Netz. Das neueste Selfie des ehemaligen Bachelors sorgt bei den Fans jetzt jedoch für einige Fragezeichen. Auf Instagram posiert er nur von einem Handtuch bedeckt vor dem Spiegel. Doch besonders seine Caption sorgt bei den Nutzern für Verwirrung. In seiner Bildunterschrift berichtet der Rosenkavalier von einer Anekdote, die er scheinbar so erlebt hat: "Stehe ich gestern nackt vor dem Spiegel und sage zu 'einer Freundin': 'Das sind doch 80 Kilogramm pures Dynamit!'" Darauf hätte sie schlagfertig geantwortet: "'Nur schade, dass die Zündschnur so kurz ist'", schreibt er scherzend.

Nach dieser Bildunterschrift haben die Fans vor allem eine Frage: Hat der einstige Bachelor vielleicht eine neue Freundin? Im vergangenen Jahr schienen der gebürtige Hamburger und die Reality-Bekanntheit Antonia Hemmer miteinander anzubandeln. Die TV-Kollegen sollen sogar einen gemeinsamen Urlaub auf Mallorca zusammen verbracht haben. Beide dementierten ihr mögliches Verhältnis jedoch öffentlich. Trotzdem hinterlässt die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin einen flirty Kommentar unter Pauls halb nacktem Schnappschuss. "Halli hallo hallöchen", schreibt die 23-Jährige.

Auch mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Evanthia Benetatou (31) hatte sich Paul gut verstanden. Die beiden hatten sich während ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Show Kampf der Realitystars kennengelernt. Dort hatten sie sogar ein romantisches Date zusammen verbracht. Doch auch aus dieser potenziellen Romanze ist nichts geworden. Bei "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" machte Paul seine Antipathie zu Eva deutlich. "Sie stellt sich über die Leute, […] das hat für mich wenig Stil", betonte er.

RTL II Paul Janke und Antonia Hemmer bei "Kampf der Realitystars" 2023

RTLZWEI Paul Janke und Eva Benetatou bei "Kampf der Realitystars" 2023

