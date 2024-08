Cate Blanchett genießt Filmpremiere mit ihrer Tochter Edith

Cate Blanchett (55) stattet den Filmfestspielen in Venedig regelmäßig einen Besuch ab – so auch dieses Jahr! Allerdings reiste die Schauspielerin nicht alleine in die italienische Stadt, sondern brachte tatkräftige Unterstützung mit: Ihre neunjährige Tochter Edith. Gemeinsam schauten sich die beiden das Geschehen auf dem roten Teppich an und durften dazu ganz besondere Plätze einnehmen. Mutter und Tochter machten es sich auf dem Balkon eines Hauses gemütlich und beobachteten die Stars, die zu der Premiere des neuen Films "Beetlejuice Beetlejuice" erschienen sind. Die Bilder zeigen, dass sich Cate mit ihrer Tochter immer wieder angeregt unterhält. Zwischendurch dürfen aber auch Kuscheleinheiten nicht zu kurz kommen.

Später am Tag warf sich dann auch Cate in Schale und stolzierte über den roten Teppich an den Fotografen vorbei. Die "Der seltsame Fall des Benjamin Button"-Darstellerin kleidete sich dafür in einem aufregenden Kleid. Die metallisch glänzende Robe schmiegte sich gekonnt an ihre Figur an und sorgte für einen absoluten Hingucker. Das bodenlange, schulterfreie Kleid kombinierte sie mit einer zum Kleid passenden goldfarbenen Kette, die sie sich um ihre Schultern legte. Das Schmuckstück besteht aus recycelten Perlen und Diamanten, wie Daily Mail berichtet.

Cate ist aber nicht nur Mutter der kleinen Edith, sondern auch von ihren drei Söhnen Dashiell, Roman und Ignatius. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Andrew Upton adoptierte die vierfache Mutter das kleine Mädchen im Jahr 2015. Böse Zungen behaupteten, dass Cate nach ihren drei Söhnen endlich eine Tochter haben wollte, weshalb sie Edith adoptierte. Diese Vorwürfe dementierte sie und erklärte gegenüber Women in the World: "Ich hatte das Gefühl, dass wir genug Platz hatten, genug emotionalen Raum in unseren Herzen und dass wir das Privileg hatten, ein weiteres Kind zu bekommen, es ging also nicht um das Geschlecht."

Simone Comi / ipa-agency.net/PA Cate Blanchett bei den 81. Internationalen Filmfestspielen in Venedig, 2024

Getty Images Cate Blanchett, Filmstar

